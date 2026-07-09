Caminhões dos bombeiros escapam de incêndio em MG; entenda história
Fogo começou na cabine do veículo e foi controlado pelo motorista antes da chegada dos militares na BR-251, em Francisco Sá, no Norte do Minas Gerais
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Uma carreta que transportava dois caminhões de combate a incêndio destinados ao Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco sofreu um princípio de incêndio na tarde dessa quarta-feira (8/7), na BR-251, em Francisco Sá, no Norte do Minas Gerais.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 12h05, no km 271 da rodovia, na Serra de Francisco Sá, a cerca de 10 km da área urbana do município.
Quando as equipes do Posto Avançado de Francisco Sá e do 7º Batalhão de Bombeiros Militar chegaram ao local, o princípio de incêndio na cabine da carreta já havia sido controlado pelo motorista.
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O condutor contou que percebeu fumaça e um forte cheiro vindo da cabine. Ele estacionou o veículo em um local seguro e utilizou os extintores da própria carreta para combater as chamas, evitando que o fogo se espalhasse.
Os bombeiros sinalizaram a rodovia, fizeram o resfriamento da cabine e o rescaldo da área atingida, eliminando o risco de reignição.
A carreta transportava dois caminhões de combate a incêndio novos, que saíram do Rio Grande do Sul com destino a Pernambuco. As viaturas não foram atingidas pelas chamas.
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Ninguém ficou ferido. Após a conclusão dos trabalhos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para adotar as medidas cabíveis e acompanhar a retirada da carreta do local.