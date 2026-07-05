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Incêndio atinge lote vago no Bairro Luxemburgo e assusta moradores

Populares relatam que as chamas teriam se iniciado acidentalmente por faísca de fogos de artifício, mas não foi confirmado pelos bombeiros

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
05/07/2026 19:06

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Incêndio atinge lote vago no bairro Luxemburgo, em BH
Incêndio atinge lote vago no Bairro Luxemburgo, Região Centro-Sul de BH crédito: DIvulgação/CBMMG

Um incêndio em um lote vago assustou os moradores do Bairro Luxemburgo, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (5/7). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o chamado aconteceu às 12h30. 

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Depois de pouco mais de uma hora, os militares conseguiram debelar as chamas. Entretanto, às 16h focos de incêndio reacenderam e foi necessária uma nova ação dos bombeiros. 

A estimativa é de que o incêndio tenha queimado uma área de mil metros quadrados e que foram gastos cerca de 300 litros de água, além do uso de abafadores.

As chamas se aproximaram de algumas residências, mas não houve danos aos imóveis. Ainda segundo o CBMMG, populares relataram que o incêndio teria começado acidentalmente por faísca de fogos de artifício. Até o momento, a informação não foi confirmada pelas autoridades. 

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Também houve relatos de que um cavalo estaria cercado pelo fogo, mas o animal não foi encontrado pelos bombeiros.

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