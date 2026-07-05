Incêndio atinge lote vago no Bairro Luxemburgo e assusta moradores

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um incêndio em um lote vago assustou os moradores do Bairro Luxemburgo, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (5/7). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o chamado aconteceu às 12h30.

Depois de pouco mais de uma hora, os militares conseguiram debelar as chamas. Entretanto, às 16h focos de incêndio reacenderam e foi necessária uma nova ação dos bombeiros.

A estimativa é de que o incêndio tenha queimado uma área de mil metros quadrados e que foram gastos cerca de 300 litros de água, além do uso de abafadores.

As chamas se aproximaram de algumas residências, mas não houve danos aos imóveis. Ainda segundo o CBMMG, populares relataram que o incêndio teria começado acidentalmente por faísca de fogos de artifício. Até o momento, a informação não foi confirmada pelas autoridades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também houve relatos de que um cavalo estaria cercado pelo fogo, mas o animal não foi encontrado pelos bombeiros.