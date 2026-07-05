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VIOLÊNCIA

Homem morre após ser esfaqueado em Sete Lagoas; quatro são presos

Vítima de 31 anos chegou a ser reanimada pelo Samu após uma parada cardiorrespiratória, mas morreu no hospital

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
05/07/2026 15:04 - atualizado em 05/07/2026 15:04

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Uma equipe da Polícia Militar encontrou o corpo do jovem caído na Avenida dos Esportes, no Noroeste de BH
A Polícia Civil investiga o caso crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem de 31 anos morreu após ser esfaqueado cinco vezes na madrugada deste domingo (5/7), na Avenida Norte Sul, no Bairro Vila Brasil, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. Quatro homens, de 33, 35, 40 e 44 anos, foram presos por envolvimento no crime.

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Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima caída no chão. Duas testemunhas, que presenciaram a agressão, já haviam acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Durante o atendimento, o homem entrou em parada cardiorrespiratória. Uma segunda equipe do Samu assumiu as manobras de reanimação, conseguiu restabelecer os sinais vitais e encaminhou a vítima para a sala vermelha do Hospital Municipal de Sete Lagoas, mas o homem morreu no hospital.

Com auxílio de imagens e do trabalho da equipe de inteligência, a Polícia Militar identificou a vítima e os quatro suspeitos envolvidos na ocorrência.

Em depoimento aos policiais, o suspeito de 35 anos afirmou que a vítima foi até o local, o ameaçou de morte e o atingiu na cabeça com uma pedra.

Segundo ele, após a agressão, pegou uma faca que estava escondida em um arbusto próximo e desferiu cinco golpes nas costas da vítima. O homem apresentava um corte na cabeça e recebeu atendimento médico no hospital.

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Os outros três presos permaneceram em silêncio. A ocorrência não informa qual teria sido a participação de cada um deles na ação.

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