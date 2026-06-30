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REGIÃO CENTRO-SUL

BH: Casal encontrado morto em apartamento teria sido atacado a facadas

Corpos dos dois idosos apresentam sinais de violência; eles estavam em imóvel no Bairro São Pedro, área nobre da capital mineira

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Ana Luiza Soares
Ramon Lisboa
AC
Alexandre Carneiro
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Ramon Lisboa
Repórter
Coordenador da editoria de fotografia e Repórter fotográfico. Comunicação Integrada na PUC Minas. Repórter-fotográfico com mais de 15 anos de experiência em coberturas de grandes reportagens locais, nacionais e internacionais
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Alexandre Carneiro
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30/06/2026 22:01 - atualizado em 30/06/2026 23:03

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Movimentação de policiais na portaria do edifício onde ocorreu o crime foi grande ao longo de todo o dia
Movimentação de policiais na portaria do edifício onde ocorreu o crime foi grande ao longo de todo o dia crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press

Os corpos dos dois idosos encontrados mortos em um apartamento de alto padrão no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta terça-feira (30/6), apresentavam sinais de violência condizentes com facadas na região do tórax. Eles são marido e mulher e foram identificados como Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76. 

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"Os dois foram esfaqueados. Muitas facadas pelo corpo. (O corpo da) minha tia estava na sala, e (o do) meu tio, no quarto. Então, acredito que seja dessa forma", disse ao Estado de Minas Henrique Maciel, sobrinho das vítimas.

O último contato dos familiares com o casal teria ocorrido nesta segunda-feira (29/6), o que pode indicar que o crime foi cometido ainda naquele dia. Testemunhas relataram a presença de muito sangue nos cômodos em que os corpos estavam.   

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Um dos filhos do casal compareceu ao apartamento nesta terça-feira devido à ausência do pai no escritório de advocacia em que trabalham: foi ele quem encontrou os dois já sem vida no interior no imóvel. Ainda segundo informações preliminares, não havia sinais de arrombamento e alguns objetos teriam desaparecido do local.

Os dois idosos eram moradores do apartamento, localizado na Rua Padre Severino. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, com a informação de que houve agressão física, mas, ao chegar ao local, os socorristas encontraram casal já sem vida.

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A movimentação na portaria do edifício foi grande. Imagens de câmeras de segurança irão apoiar a investigação do caso. "A ocorrência se encontra em andamento, e outras informações poderão ser repassadas após o encerramento", informou a corporação.

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