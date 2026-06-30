BH: Casal encontrado morto em apartamento teria sido atacado a facadas

Coordenador da editoria de fotografia e Repórter fotográfico. Comunicação Integrada na PUC Minas. Repórter-fotográfico com mais de 15 anos de experiência em coberturas de grandes reportagens locais, nacionais e internacionais

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os corpos dos dois idosos encontrados mortos em um apartamento de alto padrão no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta terça-feira (30/6), apresentavam sinais de violência condizentes com facadas na região do tórax. Eles são marido e mulher e foram identificados como Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76.

"Os dois foram esfaqueados. Muitas facadas pelo corpo. (O corpo da) minha tia estava na sala, e (o do) meu tio, no quarto. Então, acredito que seja dessa forma", disse ao Estado de Minas Henrique Maciel, sobrinho das vítimas.

O último contato dos familiares com o casal teria ocorrido nesta segunda-feira (29/6), o que pode indicar que o crime foi cometido ainda naquele dia. Testemunhas relataram a presença de muito sangue nos cômodos em que os corpos estavam.

Um dos filhos do casal compareceu ao apartamento nesta terça-feira devido à ausência do pai no escritório de advocacia em que trabalham: foi ele quem encontrou os dois já sem vida no interior no imóvel. Ainda segundo informações preliminares, não havia sinais de arrombamento e alguns objetos teriam desaparecido do local.

Os dois idosos eram moradores do apartamento, localizado na Rua Padre Severino. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, com a informação de que houve agressão física, mas, ao chegar ao local, os socorristas encontraram casal já sem vida.

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A movimentação na portaria do edifício foi grande. Imagens de câmeras de segurança irão apoiar a investigação do caso. "A ocorrência se encontra em andamento, e outras informações poderão ser repassadas após o encerramento", informou a corporação.