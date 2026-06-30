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JÚRI POPULAR

BH: acusado de matar mulher e esconder corpo em cisterna confessa crime

Réu disse que sabe que deve pagar pelos atos e negou que o crime tenha sido premeditado

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Ana Luiza Soares
Mariana Costa
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
30/06/2026 15:39 - atualizado em 30/06/2026 15:40

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Gilmar Pereira Calmos, acusado de matar e esconder o corpo de Magna Laurinda Ferreira Pimentel em uma cisterna confessa crime em júri popular
Gilmar Pereira Calmos, acusado de matar e esconder o corpo de Magna Laurinda Ferreira Pimentel em uma cisterna, confessa crime em júri popular crédito: TJMG

Gilmar Pereira Calmos, acusado de matar e esconder o corpo de Magna Laurinda Ferreira Pimentel em uma cisterna, em agosto de 2024, confessou o assassinato em seu julgamento no Tribunal do Júri, nesta terça-feira (30/6). Em seu depoimento ele negou que o crime tenha sido premeditado e alegou ter agido tomado pelo medo e em legítima defesa de sua mãe. Na audiência, ele optou por responder exclusivamente às perguntas formuladas por sua defesa e pelos jurados.

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O crime, que chocou a comunidade local, ganhou novos detalhes com a versão apresentada pelo acusado. Segundo Gilmar, o estopim para a tragédia foi uma discussão entre a vítima e sua mãe. Gilmar relatou que, no dia do homicídio, trabalhava na reforma de uma casa nos fundos do lote onde moravam os demais réus e o pai da vítima.

Ele afirmou que não percebeu o momento em que Magna chegou ao local e o confronto teria começado no final da tarde. Quando foi tomar café, ele viu Magna ameaçando a mãe dele. O réu afirmou que tentou intervir e questionou o motivo da discussão, momento em que vítima jogou uma xícara de café nele. Depois, ela se desequilibrou e caiu perto de um balde onde tinha uma chave de fenda que usou para agredi-lo.

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No momento da emoção, com medo de morrer, ele pegou uma faca e deu golpes no peito e no pescoço da vítima. Disse que não agiu por raiva, mas por medo e que lembra de ter dado quatro golpes em Magna. No depoimento, ele alegou que quis se entregar na hora, mas ficou com medo de ficar longe da família. O réu decidiu colocar o corpo na cisterna e jogar cimento por cima.

Sobre o churrasco no dia seguinte ao crime, ele disse que não estava presente e que não ficou sabendo da festa. Contou que tinha a ideia de se entregar no batalhão da Polícia Militar quando foi abordado pelos agentes da Polícia Civil. 

Gilmar ainda afirmou que desconhecia empréstimos e dívidas envolvendo a mãe e as irmãs. Disse também que, se soubesse da situação, teria se oferecido a pagar. Também negou que o crime tenha sido premeditado e que agiu na hora da emoção. Gilmar contou que decidiu confessar por saber que precisa pagar pelos atos e negou envolvimento da mãe e das irmãs no crime.

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Relembre o caso

Magna Laurinda, de 42 anos, desapareceu em 23 de agosto de 2024 depois de visitar o pai, no Bairro Candelária, em Venda Nova. Em 27 de agosto, o corpo dela foi encontrado dentro de uma cisterna no imóvel do pai da vítima. 

No mesmo dia, Marluce Pereira dos Santos, a madrasta, e quatro de seus filhos - Gilmar Pereira Calmos, Paloma Ferreira de Jesus, Junio Pereira de Jesus e Paola Pereira de Jesus - foram presos em flagrante: quatro por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e um por ocultação de cadáver. Em 29 de agosto, a Justiça converteu a prisão do grupo em preventiva.

As investigações apontaram que o homicídio teria sido motivado por desavenças financeiras, uma vez que a madrasta da vítima havia feito um empréstimo em nome do marido no valor de R$ 40 mil. O valor, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, foi gasto com jogos de apostas ilegais, celulares e outros bens. Magna descobriu o rombo financeiro e teria exigido a devolução do dinheiro.

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Alertada sobre o desaparecimento de Magna, a Polícia Civil acompanhou seu rastro digital. O celular mostrava uma viagem de Uber para a casa do pai às 14h28 e um último acesso ao WhatsApp às 15h. Às 17h27, foi registrada a última localização do aparelho. Os investigadores acreditam que um dos autores do crime desbloqueou o celular da vítima, quando ela já estava morta e o aplicativo da Uber aberto. As câmeras de segurança da rua mostram que Magna não saiu da casa em nenhum momento. 

Nos primeiros dias, a família se mostrava preocupada com a falta de notícias sobre o paradeiro de Magna, tanto para a polícia quanto para o marido da vítima. Porém, dois dias depois, no domingo, o grupo organizou um churrasco, o que chamou a atenção dos vizinhos. A polícia acredita que estavam comemorando o crime.

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Na denúncia, o Ministério Público acusa Marluce e os filhos de planejarem a morte de Magna. As duas meias-irmãs, Paola e Paloma, teriam atraido a vítima até a casa do pai, alegando que lhe pagariam o dinheiro desviado. Porém, ao chegar ao imóvel, a vítima foi atacada a facadas pelo meio-irmão, Gilmar. Marluce e os filhos foram denunciados por homicídio triplamente qualificado — motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima — e ocultação de cadáver dentro da cisterna, no quintal da casa do pai de Magna. O poço ainda foi lacrado com cimento. 

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