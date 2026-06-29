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JUSTIÇA

Acusado de matar e esconder corpo de mulher em cisterna vai a júri nesta 3ª

As demais acusadas do crime ainda não têm data para serem julgadas; o processo em relação a elas depende de julgamento de recurso no TJMG

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
29/06/2026 13:42

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Magna Laurinda Ferreira Pimentel, de 42 anos, foi sepultada no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Vila Jaqueline, zona norte de Belo Horizonte, na manhã do dia 30 de agosto
Durante o sepultamento de Magna Laurinda Ferreira Pimentel, no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Vila Jaqueline, zona norte de Belo Horizonte, em agosto de 2024, familiares protestaram por justiça crédito: TV Alterosa/Reprodução

Gilmar Pereira Calmos, acusado de matar e esconder o corpo de Magna Laurinda Ferreira Pimentel em uma cisterna, em agosto de 2024, será julgado nesta terça-feira (30/6), a partir das 8h30, no 1° Tribunal do Júri de Belo Horizonte. 

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Além dele, Marluce Pereira dos Santos, madrasta de Magna e mãe do acusado, Paola Pereira de Jesus e Paloma Pereira de Jesus, também respondem pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que as três rés ainda não têm data para serem julgadas, pois esperam a decisão de um recurso perante a Corte.  

O caso

Magna Laurinda Ferreira Pimentel, de 42 anos, desapareceu em 23 de agosto de 2024 depois de visitar o pai, no Bairro Candelária, em Venda Nova. Em 27 de agosto, o corpo dela foi encontrado dentro de uma cisterna no imóvel do pai da vítima. 

No mesmo dia, Marluce Pereira dos Santos, a madrasta, e quatro de seus filhos — Gilmar Pereira Calmos, Paloma Ferreira de Jesus, Junio Pereira de Jesus e Paola Pereira de Jesus — foram presos em flagrante: quatro por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e um por ocultação de cadáver. Em 29 de agosto, a Justiça converteu a prisão do grupo em preventiva.

As investigações apontaram que o homicídio teria sido motivado por desavenças financeiras, já que a madrasta da vítima havia feito um empréstimo em nome do marido no valor de R$ 40 mil. O valor, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, foi gasto com jogos de apostas ilegais, celulares e outros bens. Magna descobriu o rombo financeiro e teria exigido a devolução do dinheiro.

Alertada sobre o desaparecimento de Magna, a Polícia Civil acompanhou seu rastro digital. O celular mostrava uma viagem de Uber para a casa do pai às 14h28 e um último acesso ao WhatsApp às 15h. Às 17h27, foi registrada a última localização do aparelho. Os investigadores acreditam que um dos autores do crime desbloqueou o celular da vítima, que já estava morta, e o aplicativo da Uber já estava aberto. As câmeras de segurança da rua mostram que Magna não saiu da casa em nenhum momento. 

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Nos primeiros dias, a família se mostrava preocupada com a falta de notícias sobre o paradeiro de Magna, tanto para a polícia quanto para o marido da vítima. Porém, dois dias depois, no domingo, o grupo organizou um churrasco, o que chamou a atenção dos vizinhos. A polícia acredita que estavam comemorando o crime.

Na denúncia, o Ministério Público acusa Marluce e os filhos de planejarem a morte de Magna. As duas meias-irmãs, Paola e Paloma, atraíram a vítima até a casa do pai, alegando que o dinheiro desviado seria devolvido. Porém, ao chegar ao imóvel, a vítima foi atacada a facadas pelo meio-irmão, Gilmar. 

Marluce e os filhos foram denunciados por homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima - e ocultação de cadáver dentro da cisterna, no quintal da casa do pai de Magna. O poço ainda foi lacrado com cimento. 

Cooperação com a Justiça

Em nota, o advogado do acusado, Filipe Demétrio Menezes Vittori, lembra que, diferentemente das demais rés do processo, “que optaram por recorrer da decisão de pronúncia, Gilmar tomou a decisão consciente de desistir de eventuais recursos, permitindo o desmembramento do feito para ser julgado sozinho e de forma célere pela sociedade belo-horizontina”.

Vittori ressalta que desde o início das investigações, seu cliente demonstrou total cooperação com a Justiça. 

“É réu confesso tanto em relação ao homicídio quanto à ocultação do cadáver. Trata-se de um cidadão primário, de bons antecedentes, com emprego e residência fixa, sendo este um fato absolutamente isolado em sua vida. A tese central que será sustentada em plenário demonstra que o crime não foi premeditado e tampouco possuiu motivação financeira ou torpe”, afirma.

O advogado diz ainda que documentos e depoimentos colhidos ao longo do processo comprovam que “Gilmar agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a uma injusta provocação da vítima, que proferiu graves ameaças contra a mãe do acusado e chegou a agredi-lo fisicamente durante uma acalorada discussão”.  

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“A defesa confia convictamente no discernimento dos jurados e acredita que o Conselho de Sentença compreenderá perfeitamente a realidade dos fatos, acolhendo a desclassificação para a figura do homicídio privilegiado e o decote das qualificadoras manifestamente improcedentes. Espera-se, ao final, uma aplicação justa da pena, proporcional à exata medida de sua responsabilidade”, conclui.

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