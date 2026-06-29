Homem que jogou mulher da Serra do Rola Moça pode pegar mais de 80 anos

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, que sequestrou a ex-companheira, Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, e a jogou de um penhasco na Serra do Rola Moça, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, será indiciado por seis crimes. Caso ele seja condenado com a pena máxima em todos, pegaria mais de 80 anos de prisão. A informação foi compartilhada durante apresentação da conclusão do inquérito pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta segunda-feira (29/06).

De acordo com a delegada Ana Paula Gontijo da delegacia regional de Ibirité, Silvanildo será indiciado por seis crimes: tentativa de feminicídio, tortura, estupro, sequestro, descumprimento de medida protetiva e roubo.

Durante as investigações, foi averiguado que o casal vivia uma relação conturbada e que um registro de violência doméstica já havia sido registrado em 2020. Além disso, no início deste ano, Ana Paula decidiu se separar do companheiro, se mudou com a filha do casal e entrou com pedido de medida protetiva contra Silvanildo. Ele, no entanto, não aceitou o fim do relacionamento e passou a persegui-la e ameaçá-la.

No dia do crime, além de sequestrar Ana Paula, o autor a espancou e a ameaçou com uma faca por todo o trajeto entre Belo Horizonte e a Serra do Rola Moça. Chegando no local, ele a forçou a ficar de joelhos e praticar sexo oral com a intenção de humilhá-la, antes de a jogar do precipício.

A PCMG concluiu também que o crime foi premeditado, uma vez que foram encontradas uma grande quantidade de roupas e dinheiro no carro do autor no momento da prisão. Silvanildo foi preso no dia seguinte à tentativa de feminicídio em Várzea da Palma, Região Norte de Minas Gerais.

Relembre o caso

Ana Cláudia deixou a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto por volta de 7h do dia 25 de maio e seguiu para o trabalho. No trajeto, ela foi sequestrada pelo ex-companheiro, Silvanildo Amâncio de Araújo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a criança chegou a comentar que viu o carro do “papai”, mas disse não conseguir vê-lo dentro do veículo. A última mensagem enviada pela vítima foi registrada por volta das 8h. Horas depois, às 18h30, a filha recebeu uma ligação da patroa de Ana Cláudia informando que ela não havia chegado ao trabalho e também não atendia às ligações.

A menina acionou o telefone 190 e informou o desaparecimento. Segundo a PMMG, um ex-genro do suspeito contou aos militares que conversou com ele por telefone. Durante a ligação, o homem afirmou que estava com a vítima no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, próximo ao Bairro Jardim Canadá, e ameaçou jogá-la de um penhasco.

O familiar tentou convencer o suspeito a desistir e pediu a localização exata para ajudá-lo. O homem concordou em informar o local, mas exigiu que ele fosse sozinho. No entanto, ao chegar ao ponto combinado, o suspeito já não estava mais lá.

Enquanto estava com Ana Cláudia, Silvanildo bateu nela repetidas vezes no caminho até a Serra do Rola-Moça, em Nova Lima (MG), na Grande BH. A vítima relatou à família que, a cada agressão, o suspeito dizia "Aqui você não está pronta para morrer", e andava mais um pouco com ela.

As agressões continuaram até que o suspeito a jogou de um penhasco. Ela rolou e caiu de uma altura de cerca de 40 metros, até que conseguiu se agarrar e ficar pendurada em uma árvore.

A vítima foi localizada na tarde de terça-feira (26) pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG). De acordo com o tenente Geraldo Silveira, piloto do helicóptero Arcanjo, ela foi encontrada bem, mas com escoriações nos braços e pernas.

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Câmeras de monitoramento em rodovias registraram o suspeito dirigindo um Chevrolet Onix pela BR-135, em direção ao Norte de Minas. Ele foi preso pela Polícia Militar em Várzea da Palma na tarde de terça-feira.