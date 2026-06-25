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CORPO EM CISTERNA

MG: corpo de homem é encontrado soterrado com entulho em cisterna

Polícia Civil (PC) periciou o local e o corpo, que foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Caso ocorreu em Uberaba, no Triângulo Mineiro

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/06/2026 11:43

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Um dos pés da vítima foi avistado pelo Corpo de Bombeiros
Um dos pés da vítima foi avistado pelo Corpo de Bombeiros crédito: CBMMG/Reprodução

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado soterrado com terra e entulhos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), em uma cisterna em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite dessa quarta-feira (24/6).

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De acordo com a corporação, o corpo foi identificado a partir de um dos pés da vítima, que estava visível. Havia terra e materiais por cima de parte do corpo. Não há informações sobre a dinâmica do ocorrido.

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O caso ocorreu na Alameda dos Ipês, no bairro Chácaras Morada do Verde. A Polícia Civil (PC) foi acionada imediatamente pelos bombeiros e somente depois de realizarem a perícia, os militares retiraram o corpo da cisterna.

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