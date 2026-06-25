MG: corpo de homem é encontrado soterrado com entulho em cisterna
Polícia Civil (PC) periciou o local e o corpo, que foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Caso ocorreu em Uberaba, no Triângulo Mineiro
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O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado soterrado com terra e entulhos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), em uma cisterna em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite dessa quarta-feira (24/6).
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De acordo com a corporação, o corpo foi identificado a partir de um dos pés da vítima, que estava visível. Havia terra e materiais por cima de parte do corpo. Não há informações sobre a dinâmica do ocorrido.
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O caso ocorreu na Alameda dos Ipês, no bairro Chácaras Morada do Verde. A Polícia Civil (PC) foi acionada imediatamente pelos bombeiros e somente depois de realizarem a perícia, os militares retiraram o corpo da cisterna.