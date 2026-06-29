Filho é preso suspeito de roubar e matar a própria mãe em Minas 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 28 anos foi preso, na madrugada desta segunda-feira (29/6), suspeito de roubar e matar a própria mãe, Patrícia de Lourdes Pereira Borges, de 63 anos, depois de uma discussão, no Bairro Vista Verde II, em Lambari, no Sul de Minas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo genro da vítima. Patrícia era professora da rede municipal da cidade.

O genro contou aos policiais que recebeu mensagens do celular de Patrícia, com a voz do suspeito. Como as mensagens não faziam sentido, resolveu ir até a casa da sogra. Ao chegar, disse que encontrou o imóvel fechado, e que a televisão estava ligada com o som muito alto e as luzes acesas. Ele não conseguiu entrar e acionou a PM.

Os militares conseguiram entrar no imóvel pela porta dos fundos e encontraram o corpo da idosa dentro do banheiro, com muito sangue na região do rosto. Ela já estava sem sinais vitais. A perícia esteve no local e os peritos constataram um ferimento no rosto. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

Suspeito localizado e preso

Os policiais começaram diligências para tentar encontrar o filho da idosa. Ele foi localizado no Bairro Sertãozinho, na casa de um amigo. Contou aos policiais que teve uma discussão com a mãe, após pedir dinheiro para comprar drogas. O suspeito disse que os dois começaram uma luta corporal, ela caiu e bateu a cabeça.

Depois alegou que o motivo da briga seria por causa de uma ex-companheira dele, o que teria levado as agressões. Revelou que a briga começou no quarto e que depois a arrastou até o banheiro. Então, pegou o celular da mãe, R$ 180 e um cartão de banco. O celular e o dinheiro foram usados para obter drogas perto do terminal rodoviário.

Ele foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Plantão de Lambari.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que a ocorrência ainda está em andamento com a Polícia Militar. Outras informações devem ser divulgadas com o avanço dos trabalhos da polícia judiciária.

Em nota, a Prefeitura de Lambari manifestou profundo pesar pelo falecimento da professora.

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“Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, alunos e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com a professora Patrícia. Sua dedicação à educação e sua contribuição para a formação de tantas pessoas permanecerão como legado de compromisso, carinho e respeito.”