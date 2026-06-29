Homem que jogou mulher da Serra do Rola Moça tem histórico de violência

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, que sequestrou a ex-companheira, Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, e a jogou de um penhasco na Serra do Rola Moça, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem histórico de agressão contra mulheres.

Em coletiva de imprensa realizada nesta manhã (29/6), a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que, há cerca de dois anos, Araújo trabalhava como motorista de aplicativo. Em uma corrida, uma passageira teria solicitado que ele encerrasse a corrida um pouco mais a frente do ponto previamente estabelecido. O motorista se recusou e a conversa virou uma discussão.

Araújo passou a ofender e ameaçar a passageira. Ele chegou a ir na casa da mulher portando uma faca: “Ela conseguiu descer do veículo e ele foi com uma faca ameaçá-la na casa dela”, disse a delegada Gislaine de Oliveira Rios, chefe do segundo departamento de Contagem. O evento foi registrado em boletim de ocorrência na época.

Também há um registro de agressão contra a então companheira Ana Cláudia em 2020 que levou a Justiça a decretar medida protetiva contra Silvanildo. Com isso, os episódios de ameaça e perseguição contra a ex-companheira se intensificaram.

“A Polícia Civil analisou todo o histórico de ocorrências, a conduta, o comportamento social do suspeito, que ele sendo motorista de aplicativo também já teve ocorrência envolvendo uma passageira, que, por ser açougueiro, ele sempre mantinha facas dentro do carro e as utilizava para ameaçar a mulher e passageiras”, explica Rios.

Durante a coletiva, a delegada regional de Ibirité Ana Paula Kich Gontijo frisou a importância do combate à violência contra a mulher e o papel crucial da população para que esse tipo de crime seja evitado. Ela explica que é dever de todo cidadão denunciar uma violência por meio do 180.

“O combate à violência doméstica é recente. Estamos em ano eleitoral e a mulher só teve o direito ao voto em 1932. Até então a mulher não tinha voz, a voz dela era a voz do marido. Em 1977 veio a lei do divórcio. Então a gente vê que esse sentimento de posse ainda é vivo em muitos homens. Acho que o que a gente tem que mudar são esses valores sociais, até temos que usar a rede de proteção à mulher”, declarou Gontijo.

Relembre o caso

Ana Cláudia deixou a filha de 9 anos, fruto da relação dom Silvanildo, na Escola Estadual Olívia Pinto por volta de 7h do dia 25 de maio e seguiu para o trabalho. No trajeto, ela foi sequestrada pelo ex-companheiro.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a criança chegou a comentar que viu o carro do “papai”, mas disse não conseguir vê-lo dentro do veículo. A última mensagem enviada pela vítima foi registrada por volta das 8h. Horas depois, às 18h30, Thaine Heloísa Rodrigues de Souza, filha mais velha de Ana Cláudia, recebeu uma ligação da patroa da mãe informando que ela não havia chegado ao trabalho e também não atendia às ligações.

A jovem acionou o telefone 190 e informou o desaparecimento. Segundo a PMMG, um ex-genro do suspeito contou aos militares que conversou com ele por telefone. Durante a ligação, o homem afirmou que estava com a vítima no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, próximo ao Bairro Jardim Canadá, e ameaçou jogá-la de um penhasco.

O familiar tentou convencer o suspeito a desistir e pediu a localização exata para ajudá-lo. O homem concordou em informar o local, mas exigiu que ele fosse sozinho. No entanto, ao chegar ao ponto combinado, o suspeito já não estava mais lá.

Enquanto estava com Ana Cláudia, Silvanildo bateu nela repetidas vezes no caminho até a Serra do Rola-Moça, em Nova Lima (MG), na Grande BH. A vítima disse à família que, a cada agressão, o suspeito dizia "Aqui você não está pronta para morrer", e andava mais um pouco com ela.

As agressões continuaram até que o suspeito a jogou de um penhasco. Ela rolou e caiu de uma altura de cerca de 40 metros, até que conseguiu se agarrar e ficar pendurada em uma árvore.

A vítima foi localizada na tarde de terça-feira (26/5) pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG). De acordo com o tenente Geraldo Silveira, piloto do helicóptero Arcanjo, ela foi encontrada bem, mas com escoriações nos braços e pernas.

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Câmeras de monitoramento em rodovias registraram o suspeito dirigindo um Chevrolet Onix pela BR-135, em direção ao Norte de Minas. Ele foi preso no mesmo dia do crime pela Polícia Militar em Várzea da Palma.