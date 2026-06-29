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VENDA NOVA

Mulher que estava desaparecida em BH é encontrada confusa e desidratada

Alessandra Marcele havia sido vista pela última vez na manhã de quinta-feira (25/6), no Bairro Céu Azul. Ela voltou para a casa dos pais dela na mesma região

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Melissa Souza
SM
Sofia Maia
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
29/06/2026 08:55

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Alessandra Marcele Vieira Lemes Moreira, de 50 anos
Alessandra Marcele Vieira Lemes Moreira, de 50 anos, é encontrada com confusão mental e desidratação crédito: Arquivo Pessoal

Alessandra Marcele Vieira Lemes Moreira, desaparecida desde quinta-feira (25/6), foi encontrada na noite desse domingo (28/6). A informação foi confirmada pelo filho, Felipe Augusto Vieira, de 33 anos, que acrescentou que ela estava muito confusa e desidratada. De acordo com Felipe, a mulher, de 50 anos, passou a madrugada fazendo exames.

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A última vez em que Alessandra tinha sido vista foi quando saiu de casa no Bairro Céu Azul, em Venda Nova. Ela voltou para a casa dos pais dela, no Bairro Jardim Leblon, próximo do Céu Azul. Quando a família a viu, ligou imediatamente para Felipe, que foi buscá-la.

Segundo o filho, a mãe apresentava sinais de sofrimento emocional e psicológico há alguns meses. Ela era a principal responsável pelos cuidados dos pais idosos e teria acumulado uma carga cada vez maior de responsabilidades familiares, agravada por problemas de saúde e perdas recentes de parentes.

De acordo com ele, a situação se intensificou após a mãe passar a demonstrar comportamentos considerados preocupantes pela família. Alessandra dizia estar sendo vigiada, acreditava que havia câmeras instaladas em sua casa e afirmava que parentes estariam planejando denunciá-la por abandono dos pais, embora, segundo o filho, não existisse qualquer conflito nesse sentido.

"Ela estava com uma forte crise mental. Falava coisas que não faziam sentido e se sentia culpada por não conseguir cuidar de todos. Achava que a família estava contra ela", contou.

Felipe afirmou que Alessandra possui histórico de transtorno bipolar e depressão. Para ele, o episódio que pode ter desencadeado um agravamento do quadro foi a internação da avó, mãe de Alessandra, após um infarto. A idosa permanece internada em um Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

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Antes de desaparecer, Alessandra também tinha deixado cartas para familiares. Nas mensagens, segundo o filho, ela pedia desculpas por não conseguir cuidar de todos e demonstrava sentimento de culpa pela situação enfrentada pela família.

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