Mulher que estava desaparecida em BH é encontrada confusa e desidratada

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Alessandra Marcele Vieira Lemes Moreira, desaparecida desde quinta-feira (25/6), foi encontrada na noite desse domingo (28/6). A informação foi confirmada pelo filho, Felipe Augusto Vieira, de 33 anos, que acrescentou que ela estava muito confusa e desidratada. De acordo com Felipe, a mulher, de 50 anos, passou a madrugada fazendo exames.

A última vez em que Alessandra tinha sido vista foi quando saiu de casa no Bairro Céu Azul, em Venda Nova. Ela voltou para a casa dos pais dela, no Bairro Jardim Leblon, próximo do Céu Azul. Quando a família a viu, ligou imediatamente para Felipe, que foi buscá-la.

Segundo o filho, a mãe apresentava sinais de sofrimento emocional e psicológico há alguns meses. Ela era a principal responsável pelos cuidados dos pais idosos e teria acumulado uma carga cada vez maior de responsabilidades familiares, agravada por problemas de saúde e perdas recentes de parentes.

De acordo com ele, a situação se intensificou após a mãe passar a demonstrar comportamentos considerados preocupantes pela família. Alessandra dizia estar sendo vigiada, acreditava que havia câmeras instaladas em sua casa e afirmava que parentes estariam planejando denunciá-la por abandono dos pais, embora, segundo o filho, não existisse qualquer conflito nesse sentido.

"Ela estava com uma forte crise mental. Falava coisas que não faziam sentido e se sentia culpada por não conseguir cuidar de todos. Achava que a família estava contra ela", contou.

Felipe afirmou que Alessandra possui histórico de transtorno bipolar e depressão. Para ele, o episódio que pode ter desencadeado um agravamento do quadro foi a internação da avó, mãe de Alessandra, após um infarto. A idosa permanece internada em um Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

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Antes de desaparecer, Alessandra também tinha deixado cartas para familiares. Nas mensagens, segundo o filho, ela pedia desculpas por não conseguir cuidar de todos e demonstrava sentimento de culpa pela situação enfrentada pela família.

