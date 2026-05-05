Psiquiatra mineiro lança livro para descomplicar o transtorno bipolar

Com a proposta de tornar o transtorno bipolar mais compreensível e menos cercado por estigmas, o psiquiatra Renato Silva lança o livro “Bipolar sem mistérios: do diagnóstico a uma vida melhor”. Com residência pela Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto e mais de uma década de experiência dedicada ao diagnóstico e tratamento dos transtornos de humor, o especialista reúne na obra conhecimento técnico e vivência clínica para orientar pacientes e familiares de forma clara e acolhedora.

Voltado tanto para pessoas diagnosticadas quanto para quem convive de perto com o transtorno, o livro aposta em uma linguagem acessível, repleta de analogias e exemplos do cotidiano que facilitam o entendimento. A proposta é servir como um guia prático e didático, evitando termos excessivamente técnicos e ajudando o leitor a compreender melhor os desafios da condição, além de apontar caminhos possíveis para lidar com ela no dia a dia.

Segundo o autor, a iniciativa surgiu da necessidade de ampliar o acesso à informação de qualidade sobre o transtorno bipolar, ainda frequentemente envolto em dúvidas e desinformação. “O livro foi feito para trazer mais clareza, compreensão e bem-estar diante dos desafios do transtorno bipolar, ajudando tanto quem convive com o transtorno quanto familiares e amigos”, afirma Renato Silva.

A obra também se destaca por equilibrar embasamento científico com empatia, característica que reflete a prática do médico ao longo de sua trajetória. “Percebi que o excesso de termos técnicos pode afastar as pessoas. Minha intenção foi justamente aproximar, traduzir e tornar esse conhecimento útil na prática”, explica.

Além de apresentar aspectos fundamentais do diagnóstico e do tratamento, o livro propõe reflexões e orientações voltadas à estabilidade emocional e à melhoria da qualidade de vida. A abordagem reforça que, com informação adequada e acompanhamento correto, é possível conviver com o transtorno de forma mais equilibrada e consciente.

Serviço

Livro: Bipolar sem mistérios: do diagnóstico a uma vida melhor

Autor: Renato Silva

Editora: Estabiliza

Páginas: 392

Preço: R$ 89

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