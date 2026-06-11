Topógrafo que desapareceu no Parque Nacional do Peruaçu é encontrado

Após mais de 30 horas desaparecido, o topógrafo identificado como Edmilson, de 42 anos, foi encontrado na noite desta quinta-feira (11/6) em uma área próxima ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Januária, no Norte de Minas. Segundo informações das equipes de busca, ele se perdeu na mata após se afastar do grupo com o qual trabalhava e caminhou por mais de 10 quilômetros até chegar ao povoado de Parapitanga, vizinho à área do parque.

Edmilson trabalha para uma empresa de regularização fundiária de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, e estava na região do Peruaçu desde 2 de junho. Ele integrava uma equipe de seis topógrafos que realizava serviços de georreferenciamento para regularização e manejo ambiental da unidade de conservação.

Em linha reta, a distância entre o Vale dos Sonhos, local onde o profissional desapareceu, e Parapitanga é de aproximadamente sete quilômetros. No entanto, como precisou contornar obstáculos naturais, como serras e encostas, ele percorreu um trajeto maior, superior a 10 quilômetros, em meio à mata fechada durante o período em que permaneceu desaparecido.

Mais de 30 horas de buscas

Ao chegar à casa de um agricultor, Edmilson informou que estava perdido. O morador acionou imediatamente as equipes que participavam das buscas, permitindo a localização do topógrafo. De acordo com os socorristas, ele foi encontrado em boas condições físicas e mentais, consciente, orientado e conversando normalmente.

Ainda conforme os responsáveis pela operação, Edmilson passou a noite na mata e seguiu caminhando até encontrar ajuda. O desaparecimento ocorreu por volta das 14h de quarta-feira, quando ele realizava trabalhos em uma área de mata fechada do parque.

Uma força-tarefa formada pelo Corpo de Bombeiros, brigadistas do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), colegas de trabalho e voluntários foi mobilizada para localizar o profissional. As equipes realizaram buscas terrestres, utilizaram drones com câmera térmica e fizeram sinalizações sonoras em pontos estratégicos da unidade de conservação.

Antes da localização de Edmilson, o Corpo de Bombeiros havia anunciado o reforço das buscas para esta sexta-feira (12/6), com o emprego de uma aeronave da corporação e de cães de busca e resgate do canil do 7º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Montes Claros. Os recursos seriam utilizados na tentativa de localizar novos vestígios e ampliar o perímetro das buscas, mas a operação foi encerrada após o topógrafo ser encontrado.

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Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela Unesco em julho de 2025, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu possui 56.448 hectares distribuídos entre os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, no Norte de Minas. A unidade abriga mais de 140 cavernas e importantes sítios arqueológicos, além de áreas de mata fechada e relevo acidentado que dificultam o deslocamento e a orientação de quem circula fora das trilhas.