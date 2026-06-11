Topógrafo desaparece no Parque Nacional do Peruaçu

O Corpo de Bombeiros faz buscas por um topógrafo, de 42 anos, que desapareceu no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Januária, no Norte de Minas, na tarde de quarta-feira (10/6). O trabalho de busca conta com a participação de servidores do Instituto Chico de Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão da unidade de conservação.

Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela Unesco em julho de 2025, Parque Nacional do Peruaçu abrange uma área total de 56.448,32 hectares, espalhados pelos municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões. Há mais de 140 cavernas e sítios arqueológicos no parque.

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Conforme o Corpo de Bombeiros e o ICMBio, o profissional integrava uma equipe de seis topógrafos que faziam trabalhos de georreferenciamento para regularização e manejo ambiental da área de preservação, quando, por volta das 14 horas de quarta-feira, se afastou dos seus colegas e não foi mais visto.

Os próprios colegas de trabalho iniciaram as primeiras tentativas de localização. Não tiveram êxito em localizá-lo e comunicaram a gestão do parque. Também acionada, uma equipe de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros de Januária dirigiu-se imediatamente para o Peruaçu.

Ainda na noite de quarta-feira (10/6), os bombeiros iniciaram as operações de busca, percorrendo pontos estratégicos previamente definidos com base em informações levantadas. Foram empregados recursos especializados, como um drone equipado com câmera térmica, além da realização de sinalizações sonoras, visando contatar a vítima e identificar possíveis indícios de sua localização. Porém, sem sucesso.

Na tarde desta quinta-feira (11/6), a gestora do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Dayanne Ferreira dos Santos, por meio de nota, informou que as buscas pelo topógrafo continuam na unidade de conservação, com “o apoio de recursos tecnológicos”, incluindo um drone equipado com câmera térmica. Porém, até o momento, não há novas informações sobre o profissional desaparecido.

“A gestão do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu/ICMBio reforça o comprometimento com a operação de buscas, realizada conjuntamente com os profissionais especializados do Corpo de Bombeiros Militar e os comunitários da região, que se somaram aos esforços de localização”, diz a nota.

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“Pedimos a compreensão da comunidade do Peruaçu e reafirmamos que qualquer atualização será comunicada. Seguimos empenhados e empenhadas nas buscas”, conclui o comunicado.