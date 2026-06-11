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FATALIDADE

Idoso morre atropelado por ônibus no centro de BH

Vítima de cerca de 80 anos foi atingida por coletivo da linha 5503-A e morreu no local; dinâmica do acidente ainda é apurada

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PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
11/06/2026 14:17

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Uma equipe do Samu atendeu uma vítima no local
O veículo que atingiu o homem era um ônibus da linha 5503-A crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Um idoso de aproximadamente 80 anos morreu na manhã desta quinta-feira (11/6) após ser atropelado por um ônibus na Avenida Amazonas, no Centro de  Belo Horizonte. O acidente ocorreu no cruzamento com a Rua Curitiba por volta das 9h.

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O veículo envolvido é da linha 5503-A (Goiânia A/Centro/Hospitais). A vítima foi atingida fora da faixa de pedestres e morreu no local.

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A Polícia Militar foi a primeira a chegar, acionada às 9h03. SAMU, BHTrans e equipes de perícia da Polícia Civil foram chamados ao local. Segundo a BHTrans, apenas a faixa onde ocorreu o acidente está interditada.

A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada.

*Matéria em atualização

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*Estagiário sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

bh idoso onibus

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