Idoso morre atropelado por ônibus no centro de BH
Vítima de cerca de 80 anos foi atingida por coletivo da linha 5503-A e morreu no local; dinâmica do acidente ainda é apurada
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Um idoso de aproximadamente 80 anos morreu na manhã desta quinta-feira (11/6) após ser atropelado por um ônibus na Avenida Amazonas, no Centro de Belo Horizonte. O acidente ocorreu no cruzamento com a Rua Curitiba por volta das 9h.
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O veículo envolvido é da linha 5503-A (Goiânia A/Centro/Hospitais). A vítima foi atingida fora da faixa de pedestres e morreu no local.
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A Polícia Militar foi a primeira a chegar, acionada às 9h03. SAMU, BHTrans e equipes de perícia da Polícia Civil foram chamados ao local. Segundo a BHTrans, apenas a faixa onde ocorreu o acidente está interditada.
A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada.
*Matéria em atualização
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*Estagiário sob supervisão do editor João Renato Faria