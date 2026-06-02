Idoso flagrado em vídeo tocando criança é indiciado
Uma testemunha entregou aos investigadores imagens que mostram o suspeito com a criança no colo enquanto toca suas partes íntimas
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Um idoso de 66 anos foi indiciado por estupro de vulnerável de uma criança de 3 anos na cidade de Rio Paranaíba (MG), Alto Paranaíba. A Polícia Civil concluiu o inquérito nessa segunda-feira (1º/6) e contou com um vídeo como prova do crime.
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Uma testemunha entregou aos investigadores imagens que mostram o suspeito com a criança no colo enquanto toca suas partes íntimas por cima da roupa.
Segundo a polícia, o homem apresentou versões contraditórias, o que reforçou as suspeitas e embasou o indiciamento.
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O caso foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais.