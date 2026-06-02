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ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Idoso flagrado em vídeo tocando criança é indiciado

Uma testemunha entregou aos investigadores imagens que mostram o suspeito com a criança no colo enquanto toca suas partes íntimas

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VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
02/06/2026 17:52 - atualizado em 02/06/2026 18:05

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Idoso flagrado em vídeo tocando criança em seu colo é indiciado
Idoso flagrado em vídeo tocando criança em seu colo é indiciado crédito: Divulgação/Sejusp

Um idoso de 66 anos foi indiciado por estupro de vulnerável de uma criança de 3 anos na cidade de Rio Paranaíba (MG), Alto Paranaíba. A Polícia Civil concluiu o inquérito nessa segunda-feira (1º/6) e contou com um vídeo como prova do crime.

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Uma testemunha entregou aos investigadores imagens que mostram o suspeito com a criança no colo enquanto toca suas partes íntimas por cima da roupa.

Segundo a polícia, o homem apresentou versões contraditórias, o que reforçou as suspeitas e embasou o indiciamento.

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O caso foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais.

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