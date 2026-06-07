Idoso morre e quatro ficam feridos em batida entre três veículos na MGC-452

Um idoso, de 66 anos, morreu e quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo três veículos de passeio na noite desse sábado (6/6), na MGC-452, na altura do km 41, em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência envolveu um Hyundai HB20, um Toyota Corolla e um Renault Sandero. O motorista do HB20, natural de Santa Helena (GO), teve a morte constatada ainda no local por uma médica da ambulância do município.

Quatro ocupantes do Corolla ficaram feridos e dois deles estavam presos às ferragens, sendo retirados pelos bombeiros e encaminhados ao atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os três ocupantes do Sandero não se feriram.

Segundo relato de um dos condutores, o HB20 teria invadido a contramão e atingido frontalmente o Corolla. O Sandero, que seguia logo atrás, conseguiu desviar e evitou a colisão. Após o resgate das vítimas, os militares realizaram o desencarceramento do corpo do idoso, que foi repassado à funerária após os trabalhos da perícia da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do Corpo de Bombeiros, atuaram na ocorrência o Samu, a ambulância da Prefeitura de Tupaciguara, a Polícia Militar e a Polícia Civil.