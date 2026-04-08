Carreta de milho tomba e duas pessoas morrem no Triângulo Mineiro
O veículo seguia no sentido Araguari–Tupaciguara e, ao descer a serra, capotou, ficando com as rodas para cima
Uma carreta carregada de milho tombou na tarde dessa terça-feira (7/4) na MG-223, próximo a Tupaciguara (MG), no Triângulo. O motorista, de 43 anos, e o passageiro, de 39, morreram.
O veículo seguia no sentido Araguari–Tupaciguara e, ao descer a serra, capotou no km 143, ficando com as rodas para cima. Os corpos das duas vítimas ficaram presos na cabine e foi necessário desencarcerá-los.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou as mortes e acionou o Corpo de Bombeiros, que destombou o caminhão e retirou os corpos do veículo.
A Polícia Civil informou que investiga o acidente.