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Veja fotos do acidente com trem, carreta e dois carros no interior de Minas

Colisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (30/3), em Carandaí. Motorista de um dos carros de passeio foi encaminhado ao hospital da cidade

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  • O motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Ele sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar, sendo socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal de Carandaí para avaliação.
    O motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Ele sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar, sendo socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal de Carandaí para avaliação. Foto: Brigadista Municipal de Carandaí/ Divulgação
  • O motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Ele sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar, sendo socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal de Carandaí para avaliação.
    O motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Ele sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar, sendo socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal de Carandaí para avaliação. Foto: Brigadista Municipal de Carandaí/ Divulgação
  • O motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta.
    O motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Foto: Brigadista Municipal de Carandaí/ Divulgação
  • Com o impacto, a parte traseira da carreta atingiu um poste de energia elétrica, provocando o rompimento da fiação.
    Com o impacto, a parte traseira da carreta atingiu um poste de energia elétrica, provocando o rompimento da fiação. Foto: Brigadista Municipal de Carandaí/ Divulgação
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