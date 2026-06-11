Mineiro procurado pela Interpol e condenado por porte de arma é preso

Um homem de 31 anos, natural de Ipatinga, no Vale do Aço, foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (11/6), após ser extraditado de Portugal. Considerado foragido da Justiça brasileira, ele integrava a lista de procurados internacionais da Interpol.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga, além de uma Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para localizar e prender foragidos em outros países.

De acordo com a Polícia Federal, o homem foi condenado a dois anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003).

O crime ocorreu em 14 de março de 2021, em Ipaba, quando o homem foi flagrado com um revólver calibre .38 e munições do mesmo calibre em situação irregular, conforme a legislação.

Após chegar ao Brasil, ele foi encaminhado ao Centro de Remanejamento Provisório do Sistema Prisional (Ceresp/Gameleira), em Belo Horizonte, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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A reportagem procurou a Polícia Federal para obter mais informações sobre as circunstâncias do caso e aguarda retorno.