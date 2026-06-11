Disque 181 ganha site para denúncias anônimas com envio de vídeos em Minas

Uma denúncia anônima em Minas Gerais agora também poderá ser feita pela internet. O novo portal do Disque Denúncia Unificado (DDU) 181 entrou em operação nesta quinta-feira (11/6), permitindo que moradores registrem informações sobre crimes e irregularidades pelo celular ou computador, com possibilidade de anexar fotos, vídeos, áudios e links que possam ajudar nas investigações das forças de segurança.

O lançamento marca a primeira grande transformação tecnológica do DDU desde a criação do serviço, em novembro de 2007. Em quase duas décadas, funcionando 24 horas por dia, sete dias da semana e gratuitamente nos 853 municípios do estado, o Disque Denúncia já recebeu mais de 11 milhões de ligações. Nesse período, foram registradas mais de 1,3 milhão de denúncias.

Somente em 2024, o serviço contabilizou 79.164 denúncias. Já em 2025, o número subiu para 79.931 registros, aumento de aproximadamente 0,97%. Até maio deste ano já haviam sido registradas 34.196 denúncias, uma média de 228 por dia.

O tráfico de drogas segue como o crime mais denunciado em Minas, com 34.638 registros em 2025. Na sequência aparecem maus-tratos a animais, com 14.086 denúncias; crimes relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com 2.958; crimes ambientais, com 2.738; e violência doméstica, com 1.924 denúncias.

Até então, as denúncias eram feitas exclusivamente por telefone. Agora, após quase 19 anos, além da ligação para o 181, o cidadão também poderá registrar informações pelo computador ou celular, sem necessidade de identificação e sem armazenamento de dados pessoais, por meio do site: https://www.denuncia181.mg.gov.br/.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), a nova plataforma mantém os mesmos princípios do Disque Denúncia tradicional: anonimato absoluto, sigilo das informações e proteção total da identidade do denunciante. O sistema foi desenvolvido para não armazenar IP – número de identificação único que cada dispositivo recebe ao se conectar à rede –, telefone, e-mail ou qualquer outro dado que possa identificar o usuário.

"O DDU Web é uma ferramenta que não visa substituir o telefone que a população já conhece, ela visa acrescentar mais uma forma de acesso e algumas funcionalidades que são muito importantes, e que podem trazer uma nova realidade no encaminhamento de denúncias para as forças de segurança", destacou o superintendente de Integração e Planejamento Operacional da Sejusp, Bernardo Naves.

De acordo com ele, o sistema passou por um longo período de desenvolvimento justamente para garantir que a segurança oferecida no ambiente virtual fosse equivalente à do atendimento telefônico.

“O principal desafio era garantir o anonimato também na internet. A garantia do anonimato, inclusive, é para nós. Nós não temos acesso qualquer à origem dessas denúncias, sequer o endereço de IP, ao e-mail, a nenhuma informação de quem está fazendo a denúncia. Então, o cidadão pode ter a mesma tranquilidade que já tinha ao ligar para o 181”, reforçou.

Além da praticidade, a nova ferramenta permite que a população encaminhe elementos que podem acelerar investigações e operações policiais. Fotos, vídeos, prints de redes sociais, áudios, links e documentos em PDF poderão ser anexados durante o registro da denúncia.

A expectativa das forças de segurança é que isso aumente a qualidade das informações recebidas e ajude diretamente no combate às organizações criminosas.

O porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), capitão Rafael Veríssimo, destaca que a tecnologia será uma aliada estratégica no enfrentamento da criminalidade. “Hoje praticamente toda pessoa anda com um celular. Então, além de denunciar, ela consegue registrar imagens, vídeos e outras informações importantes que fortalecem as investigações e o planejamento operacional das forças de segurança”, afirmou.

Segundo o Veríssimo, o DDU já é utilizado como ferramenta de inteligência pelas corporações e auxilia no mapeamento do tráfico de drogas e da atuação de facções em diferentes regiões do estado. “Quando reunimos as denúncias anônimas com boletins de ocorrência e outras informações, conseguimos ter um diagnóstico muito preciso da atuação das organizações criminosas. Isso ajuda diretamente nas operações, apreensões de drogas, armas e prisões, desarticulando essas quadrilhas”, explicou.

Ao mesmo tempo, Veríssimo destaca a importância do DDU como um sensor social. "A instituição tem monitorado de forma estatística a quantidade de denúncias anônimas por aglomerados. Quando a gente percebe, inclusive, que em algum aglomerado tem uma quantidade menor de denúncias, já é um termômetro, já é um ponto que a gente consegue verificar se o tráfico de drogas está tendo uma influência maior sobre aquela comunidade."

Com isso, a plataforma pode ajudar principalmente moradores de áreas dominadas pelo tráfico, onde muitas pessoas ainda têm receio de denunciar. “A cada dia estamos mais presentes nas comunidades, de forma que o cidadão tenha tranquilidade para circular ali em cada beco, escadaria, viela. E não vamos permitir que organizações criminosas tenham controle sobre esses territórios. E o DDU é uma ferramenta fundamental nesse enfrentamento”, destacou Verissimo.

Para a Polícia Civil, a nova modalidade de denúncia deve ampliar ainda mais a capacidade investigativa das equipes. “O DDU é uma ferramenta de extrema importância para a apuração das infrações penais. Muitos flagrantes e operações já foram realizados a partir dessas denúncias. Agora, com a denúncia via web, a população ganha mais uma forma segura de colaborar”, afirmou o delegado Thiago Alonso Ribeiro, coordenador do DDU pela Polícia Civil.

Mesmo com uma demanda menor pelo Disque Denúncia, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) também espera ganhos importantes com a nova plataforma, especialmente em denúncias relacionadas a incêndios, armazenamento irregular de combustíveis e situações de risco. “O cidadão agora vai conseguir encaminhar informações mais completas para que o estado possa agir com mais rapidez e eficiência”, afirmou o major Amador Ubaldo Felício.

Outro diferencial apontado pela Sejusp é o sistema de análise das informações antes do envio às unidades operacionais. Segundo Bernardo Naves, as denúncias passam por uma triagem humana para garantir maior qualidade dos dados e reforçar a proteção ao denunciante. “Existe um tratamento humano dessas informações. As denúncias são analisadas pelos profissionais da central e também pelos analistas das forças de segurança antes de chegarem às unidades responsáveis”, explicou.

Ele afirmou ainda que o sistema identifica e bloqueia informações que possam revelar a identidade de quem denunciou. “Mesmo ela não esteja colocando o nome dela, se a pessoa escrever algo como ‘na casa ao lado da minha’ ou ‘no apartamento acima do meu’, por exemplo, essa denúncia não será aceita porque pode identificar de quem é. Aí o sistema vai dizer 'faça de novo a denúncia e suprima tal informação'", reforçou Bernardo Naves.

Como fazer uma denúncia

Para registrar uma denúncia pelo portal do Disque Denúncia Unificado (DDU) 181, o cidadão deve acessar o site www.denuncia181.mg.gov.br pelo celular ou computador. Ao entrar na plataforma, o usuário encontra duas opções: registrar uma denúncia ou consultar uma denúncia já feita anteriormente utilizando o protocolo gerado pelo sistema.

Depois disso, a pessoa responde a perguntas simples sobre o tipo de ocorrência, se o crime acontece em ambiente físico ou virtual, e descreve a situação. Durante o preenchimento, o próprio sistema orienta quais informações podem ajudar as Forças de Segurança.

Ao final do registro, o sistema gera um número de protocolo, que permite acompanhar posteriormente o andamento da denúncia sem comprometer o anonimato.

Apesar da ampliação do serviço, as forças de segurança reforçam que o DDU não deve ser utilizado em situações emergenciais ou crimes em andamento. Nesses casos, a orientação é acionar diretamente os números 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros e 197 da Polícia Civil. Também é possível solicitar atendimento por meio da plataforma EmergênciaMG (https://emergencia.mg.gov.br/).

Para as forças de segurança, a chegada do DDU Web representa uma nova etapa no relacionamento entre Estado e população no combate à criminalidade. “A população é fundamental nesse processo. Quanto mais informações qualificadas recebemos, mais eficientes são as operações policiais e as ações preventivas. O DDU Web chega exatamente para fortalecer essa parceria”, concluiu o capitão Rafael Veríssimo.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck