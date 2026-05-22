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Como fazer uma denúncia anônima para o Ministério Público Federal

Qualquer cidadão pode denunciar irregularidades; veja o passo a passo de como registrar uma manifestação sigilosa online ou anônima por correspondência

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
22/05/2026 10:27

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Como fazer uma denúncia anônima para o Ministério Público Federal
Cidadãos podem registrar denúncias sigilosas e pedidos de informação diretamente pelo portal MPF Serviços. crédito: Portal MPF/ Divulgação oficial

Qualquer cidadão pode comunicar irregularidades e crimes federais ao Ministério Público Federal (MPF). Para isso, existem duas formas principais de proteger sua identidade: a denúncia sigilosa, feita online com identificação protegida, e a denúncia anônima, enviada por correspondência postal sem qualquer tipo de identificação.

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As denúncias ao MPF podem abranger uma vasta gama de assuntos. Entre eles estão casos de corrupção, desvio de verbas públicas, crimes contra o meio ambiente e o patrimônio histórico, além de violações dos direitos de povos indígenas e outras minorias. Questões relacionadas à defesa do consumidor que tenham impacto nacional também podem ser reportadas.

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É importante entender a diferença entre uma denúncia anônima e uma sigilosa. Na anônima, você não fornece nenhum dado pessoal. Já na sigilosa, você se identifica, mas solicita que suas informações fiquem em segredo. Para fazer uma denúncia totalmente anônima, é necessário usar correspondência postal. Já a denúncia sigilosa, disponível online, exige identificação, mas mantém seus dados protegidos. A opção anônima oferece proteção máxima, mas impede que o MPF entre em contato para pedir mais detalhes, caso necessário.

Como fazer denúncia sigilosa online

Nesta modalidade, você se identifica para o MPF, mas seus dados pessoais são mantidos em segredo. O serviço online está disponível 24 horas por dia e permite o acompanhamento do caso. Siga os passos:

  1. Acesse o portal do MPF e procure pelo serviço "MPF Serviços".

  2. Faça o login com sua conta gov.br. A identificação é obrigatória nesta modalidade.

  3. Selecione a opção para registrar uma "Manifestação" ou "Comunicação de Irregularidade".

  4. Preencha o formulário com o máximo de detalhes sobre o fato: descreva o que aconteceu, quem são os envolvidos, o local e a data aproximada.

  5. Marque a opção "solicitar sigilo dos dados pessoais" para garantir que sua identidade seja protegida.

  6. Anexe provas, se tiver, como fotos, documentos, vídeos ou áudios.

  7. Ao finalizar, anote o número de protocolo gerado. Com ele, você poderá acompanhar o andamento da sua manifestação no mesmo site.

Como fazer denúncia anônima por correspondência

Para não se identificar de forma alguma, a denúncia deve ser feita por carta. Neste caso, não é possível acompanhar o andamento. Por isso, a clareza das informações é fundamental.

  1. Redija uma carta descrevendo detalhadamente a irregularidade. Inclua todas as informações que possuir: o que aconteceu, nomes dos envolvidos, local, datas e como o fato ocorreu.

  2. Se tiver cópias de provas (nunca envie os originais), anexe-as à carta.

  3. Envie a carta para o endereço da unidade do MPF responsável pela apuração na sua região. Os endereços podem ser consultados no site do MPF.

  4. Não coloque um remetente no envelope para garantir o anonimato.

  5. Lembre-se que, por ser anônima, o MPF não poderá entrar em contato para pedir esclarecimentos. Portanto, forneça um relato completo e autoexplicativo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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