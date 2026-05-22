Como fazer uma denúncia anônima para o Ministério Público Federal

Qualquer cidadão pode comunicar irregularidades e crimes federais ao Ministério Público Federal (MPF). Para isso, existem duas formas principais de proteger sua identidade: a denúncia sigilosa, feita online com identificação protegida, e a denúncia anônima, enviada por correspondência postal sem qualquer tipo de identificação.

As denúncias ao MPF podem abranger uma vasta gama de assuntos. Entre eles estão casos de corrupção, desvio de verbas públicas, crimes contra o meio ambiente e o patrimônio histórico, além de violações dos direitos de povos indígenas e outras minorias. Questões relacionadas à defesa do consumidor que tenham impacto nacional também podem ser reportadas.

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É importante entender a diferença entre uma denúncia anônima e uma sigilosa. Na anônima, você não fornece nenhum dado pessoal. Já na sigilosa, você se identifica, mas solicita que suas informações fiquem em segredo. Para fazer uma denúncia totalmente anônima, é necessário usar correspondência postal. Já a denúncia sigilosa, disponível online, exige identificação, mas mantém seus dados protegidos. A opção anônima oferece proteção máxima, mas impede que o MPF entre em contato para pedir mais detalhes, caso necessário.

Como fazer denúncia sigilosa online

Nesta modalidade, você se identifica para o MPF, mas seus dados pessoais são mantidos em segredo. O serviço online está disponível 24 horas por dia e permite o acompanhamento do caso. Siga os passos:

Acesse o portal do MPF e procure pelo serviço "MPF Serviços". Faça o login com sua conta gov.br. A identificação é obrigatória nesta modalidade. Selecione a opção para registrar uma "Manifestação" ou "Comunicação de Irregularidade". Preencha o formulário com o máximo de detalhes sobre o fato: descreva o que aconteceu, quem são os envolvidos, o local e a data aproximada. Marque a opção "solicitar sigilo dos dados pessoais" para garantir que sua identidade seja protegida. Anexe provas, se tiver, como fotos, documentos, vídeos ou áudios. Ao finalizar, anote o número de protocolo gerado. Com ele, você poderá acompanhar o andamento da sua manifestação no mesmo site.

Como fazer denúncia anônima por correspondência

Para não se identificar de forma alguma, a denúncia deve ser feita por carta. Neste caso, não é possível acompanhar o andamento. Por isso, a clareza das informações é fundamental.

Redija uma carta descrevendo detalhadamente a irregularidade. Inclua todas as informações que possuir: o que aconteceu, nomes dos envolvidos, local, datas e como o fato ocorreu. Se tiver cópias de provas (nunca envie os originais), anexe-as à carta. Envie a carta para o endereço da unidade do MPF responsável pela apuração na sua região. Os endereços podem ser consultados no site do MPF. Não coloque um remetente no envelope para garantir o anonimato. Lembre-se que, por ser anônima, o MPF não poderá entrar em contato para pedir esclarecimentos. Portanto, forneça um relato completo e autoexplicativo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.