Assine
overlay
Início Gerais
RACISMO EM ESCOLA

BH: vice-diretor é investigado pela PC por denúncia de racismo contra aluno

Servidor de 61 anos foi ouvido e liberado; estudantes realizaram protestos após denúncia de comentários sobre o cabelo de um jovem negro

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
29/05/2026 19:07 - atualizado em 01/06/2026 13:22

compartilhe

SIGA
×
Fachada da Escola Estadual Maurício Murgel, no Bairro Nova Suíssa
Fachada da Escola Estadual Maurício Murgel, no Bairro Nova Suíssa crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

O vice-diretor de uma escola de BH está sendo investigado pela Polícia Civil (PCMG) após ser denunciado por um aluno pelo crime de racismo. A acusação envolve um comentário que teria sido feito por ele sobre o cabelo do adolescente dentro de uma sala de aula. O procedimento foi instaurado nesta sexta-feira (29/5). O episódio  ocorreu na última quarta-feira (27/5) na Escola Estadual Maurício Murgel, no Bairro Nova Suíssa, Região Oeste da capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O suspeito, um homem de 61 anos, foi conduzido à Central Estadual do Plantão Digital, prestou depoimento e foi liberado. Segundo a corporação, ele continua sendo investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente relatou que o educador se aproximou dele em sala de aula e comentou sobre o pente-garfo que ele utilizava no cabelo. Segundo o estudante, o homem disse que não via um objeto daquele há muito tempo e, em seguida, afirmou que ele só poderia usar aquele tipo de pente porque outro não passaria em seu cabelo. 

Depois do ocorrido, o aluno tentou conversar com o vice-diretor em busca de um pedido de desculpas. Segundo o relato da vítima, a tentativa de diálogo não teve sucesso, e a situação gerou ainda mais desconforto. A Polícia Militar compareceu à unidade de ensino para registrar a ocorrência.

A repercussão do caso provocou mobilização entre os estudantes. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram alunos protestando em frente à escola e gritando palavras de ordem contra o vice-diretor. Em um dos registros, o estudante aparece utilizando o pente-garfo como forma de manifestação.

O que o vice-diretor diz

Em sua versão apresentada à polícia, o investigado negou ter feito a declaração relatada pelo adolescente. Conforme consta no boletim de ocorrência, ele confirmou apenas ter comentado que o pente-garfo era um acessório bastante comum na década de 1970. O servidor afirmou ainda que teria dito: "Você quer ficar bonito, não é?". Ele também alegou ter sido surpreendido pela dimensão da repercussão do caso e declarou que alguns professores teriam incentivado os protestos dos estudantes.

Leia Mais

Em nota, a corporação afirmou que, após ser ouvido pela autoridade policial, o educador foi liberado e seguirá sendo investigado.

O caso continua em investigação e poderá resultar em novas diligências para esclarecer as circunstâncias da denúncia e definir eventuais responsabilidades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

bh policia racismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay