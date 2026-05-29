Mulher é agredida por companheiro após discussão sobre alimentação de bebê

Um homem, de 38 anos, foi preso suspeito de agredir a companheira, de 39, em uma discussão sobre a alimentação do filho do casal, de 5 meses. O caso aconteceu nessa quinta-feira (28/5) em Divisa Nova, no Sul de Minas.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a equipe foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica. A vítima relatou aos agentes que o homem se exaltou durante a briga, e empurrou-a contra a parede, apertando o seu pescoço para sufocá-la. O agressor foi contido por uma adolescente, filha da mulher.

Durante a abordagem no local, a mulher informou aos policiais que o companheiro realizava manutenção de armas de fogo e que havia armamento escondido em imóveis ligados à família. Ele confirmou a denúncia e indicou o local onde guardava as armas.

A polícia encontrou uma espingarda calibre .22 sem identificação em um porão da casa do casal. Em outro imóvel foram encontradas munições de diversos calibres, uma garrucha, uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, carregadores, munições intactas, insumos para recarga e acessórios utilizados em armamentos. Segundo a PMMG, a pistola apreendida estava equipada com mira a laser acoplada.

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O bebê e a adolescente ficaram sob cuidados de familiares. A mulher foi encaminhada ao hospital. O suspeito foi preso e as armas de fogo, munições e outros materiais de seu arsenal foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que investiga o caso.