Morre, aos 87 anos, Assis Lopes Mateus, fundador do Bar do Lopes

Morreu nessa quarta-feira (10/6), aos 87 anos, Assis Lopes Mateus, fundador do Bar do Lopes, estabelecimento que há 54 anos funciona na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com informações prestadas por familiares, o precursor estava em casa e sofreu, de maneira súbita, uma parada cardiorrespiratória. O falecimento foi comunicado pelo bar por meio de postagem em rede social.

Assis Lopes Mateus era português e chegou ao Brasil com apenas 18 anos de idade. Depois de trabalhar com comércio e distribuição de bebidas, conseguiu abrir, em 1963, o próprio bar, que começou a atrair clientes na noite belo-horizontina com a carta de bebidas e com o pão com pernil.

O fundador permaneceu no balcão do Bar do Lopes por 46 anos, até que, em 2009, decidiu se aposentar e vendeu o estabelecimento. "Ele tinha um carinho muito grande com os clientes e, do mesmo modo, os clientes com ele", diz Aldenir Huberto de Araújo, de 61 anos, genro de Assis.

"Ele formou os quatro filhos com o (rendimento gerado pelo) bar. Conquistou tudo com idoneidade", destaca Aldenir. "Era uma pessoa maravilhosa, excelente sogro, e amigo; nos deixa muita saudade", conclui o genro.

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Assis Lopes Mateus deixa, além dos quatro filhos, seis netos. Ele era viúvo: a esposa, com quem foi casado por décadas, morreu no último mês de dezembro, aos 86 anos.