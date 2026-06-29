Motorista embriagado para carro em avenida de BH, dorme e causa acidente

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motorista de 46 anos foi preso em flagrante após parar o carro no meio da Avenida Pastor Anselmo Silvestre, no Bairro Dom Joaquim, na Região Nordeste de Belo Horizonte, dormir no banco de trás. A ação provocou um acidente que deixou um motociclista, de 22 anos, e a passageira, de 27, feridos, na noite desse domingo (28/6). Segundo a Polícia Militar (PM), o homem admitiu que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais encontraram o motociclista e a passageira caídos na pista quando chegaram ao local. O piloto relatou que seguia pela avenida quando avistou um Fiat Uno parado na via, sem qualquer tipo de sinalização. Ele afirmou que não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do carro.

Ainda de acordo com a PM, o motociclista ficou com fortes dores nas costas e na região íntima, além de apresentar intenso sangramento no rosto, fratura no braço direito e lesão no olho direito. Ele foi socorrido por uma ambulância particular e encaminhado ao Hospital João XXIII, no Centro de BH.

Já a passageira contou que estava na garupa e ouviu o piloto pedir para que ela se segurasse. Em seguida, viu o carro parado e disse não se lembrar de mais nada. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o registro policial, o motorista do Fiat Uno informou aos militares que havia consumido bebida alcoólica em uma festa horas antes e que não sabia como o veículo havia parado naquele ponto da avenida. Ele também afirmou que o pneu do carro estava furado e que dormia no banco traseiro quando sentiu o impacto da batida.

A PM informou que o homem tinha forte hálito etílico, falou frases desconexas, demonstrou comportamento agressivo e tumultuou o atendimento da ocorrência, transitando entre as vítimas e atravessando a via em meio aos veículos.

Uma testemunha relatou aos policiais que viu o carro trafegando em zigue-zague pela avenida pouco antes do acidente. Outra testemunha disse ter ouvido o barulho da batida e visto duas pessoas caídas no chão e um homem saindo do carro.

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O motorista recebeu voz de prisão em flagrante. O Fiat Uno foi removido para o pátio e, segundo a PM, durante o transporte na viatura, o suspeito continuou alterado, debatendo-se, gritando e chutando o interior do veículo.

