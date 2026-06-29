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BATIDA TRASEIRA

Motorista embriagado para carro em avenida de BH, dorme e causa acidente

Motociclista e garupa bateram na traseira do carro e ficaram feridos. Motorista confessou à PM que havia bebido e causou tumulto antes de ser preso

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
29/06/2026 09:59

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Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
Acidente ocorreu na noite desse domingo (28/6) na Avenida Pastor Anselmo Silvestre, em BH crédito: arquivo/EM

Um motorista de 46 anos foi preso em flagrante após parar o carro no meio da Avenida Pastor Anselmo Silvestre, no Bairro Dom Joaquim, na Região Nordeste de Belo Horizonte, dormir no banco de trás. A ação provocou um acidente que deixou um motociclista, de 22 anos, e a passageira, de 27, feridos, na noite desse domingo (28/6). Segundo a Polícia Militar (PM), o homem admitiu que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

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Conforme o boletim de ocorrência, policiais encontraram o motociclista e a passageira caídos na pista quando chegaram ao local. O piloto relatou que seguia pela avenida quando avistou um Fiat Uno parado na via, sem qualquer tipo de sinalização. Ele afirmou que não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do carro.

Ainda de acordo com a PM, o motociclista ficou com fortes dores nas costas e na região íntima, além de apresentar intenso sangramento no rosto, fratura no braço direito e lesão no olho direito. Ele foi socorrido por uma ambulância particular e encaminhado ao Hospital João XXIII, no Centro de BH.

Já a passageira contou que estava na garupa e ouviu o piloto pedir para que ela se segurasse. Em seguida, viu o carro parado e disse não se lembrar de mais nada. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o registro policial, o motorista do Fiat Uno informou aos militares que havia consumido bebida alcoólica em uma festa horas antes e que não sabia como o veículo havia parado naquele ponto da avenida. Ele também afirmou que o pneu do carro estava furado e que dormia no banco traseiro quando sentiu o impacto da batida.

A PM informou que o homem tinha forte hálito etílico, falou frases desconexas, demonstrou comportamento agressivo e tumultuou o atendimento da ocorrência, transitando entre as vítimas e atravessando a via em meio aos veículos.

Uma testemunha relatou aos policiais que viu o carro trafegando em zigue-zague pela avenida pouco antes do acidente. Outra testemunha disse ter ouvido o barulho da batida e visto duas pessoas caídas no chão e um homem saindo do carro.

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O motorista recebeu voz de prisão em flagrante. O Fiat Uno foi removido para o pátio e, segundo a PM, durante o transporte na viatura, o suspeito continuou alterado, debatendo-se, gritando e chutando o interior do veículo.

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