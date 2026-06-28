BH: veja como agia dupla presa por usar falso acidente para roubar carros

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um jovem, de 18 anos, e um homem, de 30, foram presos pela Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH), nesse sábado (27/6), após serem flagrados com um carro furtado nas proximidades do Hospital Júlia Kubitschek, no bairro Flávio Marques Lisboa, na região do Barreiro.

Durante patrulhamento pela Avenida Senador Levindo Coelho, no bairro Tirol, uma equipe de guardas foi abordada pelo proprietário do veículo, de 59 anos.

A vítima relatou que os suspeitos simularam um pequeno acidente. A dupla teria jogado uma motocicleta de propósito contra a porta do motorista, fazendo com que ele parasse o carro. Em seguida, anunciaram o assalto, abandonaram a motocicleta no local e fugiram com o veículo.

Com base nas informações repassadas pela equipe da Guarda Municipal que atendeu a vítima, uma outra guarnição localizou os suspeitos circulando com o carro furtado.

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Os dois foram presos e encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil do Barreiro (Ceflan 3).