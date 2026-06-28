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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BH: veja como agia dupla presa por usar falso acidente para roubar carros

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil do Barreiro; entenda o caso

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/06/2026 08:14

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Suspeitos simulam acidente, furtam carro e são presos pela Guarda Municipal
Suspeitos simulam acidente, furtam carro e são presos pela Guarda Municipal crédito: Guarda Municipal

Um jovem, de 18 anos, e um homem, de 30, foram presos pela Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH), nesse sábado (27/6), após serem flagrados com um carro furtado nas proximidades do Hospital Júlia Kubitschek, no bairro Flávio Marques Lisboa, na região do Barreiro.

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Durante patrulhamento pela Avenida Senador Levindo Coelho, no bairro Tirol, uma equipe de guardas foi abordada pelo proprietário do veículo, de 59 anos.

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A vítima relatou que os suspeitos simularam um pequeno acidente. A dupla teria jogado uma motocicleta de propósito contra a porta do motorista, fazendo com que ele parasse o carro. Em seguida, anunciaram o assalto, abandonaram a motocicleta no local e fugiram com o veículo.

Com base nas informações repassadas pela equipe da Guarda Municipal que atendeu a vítima, uma outra guarnição localizou os suspeitos circulando com o carro furtado.

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Os dois foram presos e encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil do Barreiro (Ceflan 3).

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