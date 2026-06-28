Frio em BH: saiba até quanto os termômetros caem neste domingo (28/6)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O frio segue cobrindo Belo Horizonte neste domingo (28/6). De acordo com a Defesa Civil, a previsão é que os termômetros registrem máxima de 25º, ao longo da tarde. A temperatura mínima foi de 13,8 °C na Região Oeste, onde a sensação térmica chegou a 4,4 °C, às 4h.

Conforme o órgão municipal, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado. A sensação de frio aparece com mais força ao amanhecer e à noite. A Defesa Civil ainda alertou que a sensação de frio será mais intensa, devido à ação dos ventos.

Há chance de formação de nevoeiro ou neblina nas primeiras horas da manhã. Os termômetros devem variar entre 12ºC e 25ºC, com umidade relativa do ar em torno de 35% nas horas em que o sol se mostra mais aparente.

A capital mineira ainda está sob alerta de baixas temperaturas até terça-feira (30/6). Nesse período, a expectativa é que os termômetros fiquem abaixo dos 12ºC, por causa da atuação de uma frente fria.

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RECOMENDAÇÕES DA DEFESA CIVIL:

- Hidrate-se;



- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;



- Realize atividades físicas utilizando agasalho;



- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;



- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.