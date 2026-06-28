Maratona de BH: corredores tomam a Região da Pampulha neste domingo

Milhares de corredores profissionais e amadores tomam as ruas da capital mineira na manhã deste domingo (29/6). Às 5h30, na Praça Nova da Pampulha, foi dada a largada da 1ª Maratona Internacional de Belo Horizonte. Ao longo da manhã, a programação continua com a meia maratona, às 7h, seguida pelas provas de 5 km, às 7h45, e de 10 km, às 8h45.

O percurso da prova pelas ruas da Região da Pampulha foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorre toda a lagoa, um dos principais cartões-postais da metrópole.

Um dos principais diferenciais da prova é a passagem pelas vias internas do Zoológico de Belo Horizonte. O trecho oferece contato com áreas verdes e integra a proposta de proporcionar uma experiência diferenciada aos participantes. No entanto, é justamente nesse ponto que está o maior desafio tanto para quem vai cumprir a maratona quanto a meia: uma subida de cerca de 1,5 quilômetro, considerada a parte mais exigente do trajeto.

Os maratonistas largaram da praça em direção ao Museu Casa Kubitschek, seguindo pelas avenidas Heráclito Mourão de Miranda e Clóvis Salgado até a Praça do Sol, em Contagem, na Grande BH. Depois, retornam para a região da lagoa, entram no zoológico e voltam para a lagoa, onde concluem a prova.

Já os atletas da meia maratona também vão percorrer toda a orla da Lagoa da Pampulha. Após a largada, seguem em direção ao Parque Guanabara, fazem o retorno e continuam pelo mesmo trajeto da maratona até o zoológico, passando pelas vias internas do parque antes de retornar ao ponto de chegada.

As provas de 5 km e 10 km também têm largada em direção ao Parque Guanabara. Os atletas seguem até o mesmo ponto de retorno da meia maratona, percorrem o trajeto até um trecho sinalizado na orla da lagoa e, em seguida, retornam para a praça.

Preservação ambiental

Além da proposta esportiva, o evento mantém uma ação voltada para a preservação ambiental. Em 2026, o gorila foi escolhido como mascote oficial da prova, em iniciativa realizada em parceria com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte para conscientizar sobre espécies ameaçadas de extinção.

Criado em 2009, o projeto surgiu para suprir a carência de grandes eventos esportivos na capital mineira. Segundo um dos realizadores da prova, Rômulo Corrêa Moreira, a cidade ainda ficava atrás de outras capitais no que diz respeito às corridas de rua.

Desde então, a competição cresceu ano após ano e se consolidou como uma das principais corridas do calendário mineiro. Em 2025, a prova atingiu a marca de 10 mil participantes. De acordo com a organização, a decisão de dar um novo passo e lançar a maratona veio justamente após essa consolidação e o aumento do público.

“Foi um processo de amadurecimento. O corredor normalmente evolui dos cinco quilômetros para os 10 quilômetros, depois para a meia maratona e, por fim, para a maratona. A gente entendeu que agora existia uma base madura para esse próximo desafio”, explicou Rômulo.

Nesta edição, o número de participantes é maior. A maratona reúne cerca de 3 mil participantes, enquanto a meia maratona concentra o maior número de inscritos, com aproximadamente 10 mil atletas. Outros 3 mil competidores participam das provas de 5 km e 10 km.

“A atividade esportiva é fundamental na vida de todos nós. A corrida aproxima as pessoas, melhora a saúde, reduz o estresse e desafia cada atleta a superar seus próprios limites. Movimentar é a melhor opção. A cidade está vivendo um momento importante no esporte”, concluiu Rômulo.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Renata Galdino