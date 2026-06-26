MG: motorista é indiciado por acidente que matou nove pessoas na BR-251

O motorista de um ônibus interestadual, de 41 anos, foi indiciado pela Polícia Civil (PCMG), pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor em decorrência de um acidente que deixou nove mortos na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas. A conclusão das investigações foi encaminhada nessa quinta-feira (25/6) ao Poder Judiciário e ao Ministério Público (MPMG), após pouco mais de um mês de apuração.

O acidente ocorreu em 24 de maio deste ano, em um trecho da rodovia conhecido pelo intenso fluxo de veículos. Segundo a Polícia Civil, o ônibus teria invadido a contramão de direção e colidido frontalmente com uma carreta que seguia pela pista oposta.

Com o impacto da batida, os dois veículos foram tomados pelas chamas, provocando a interdição da rodovia e acionando equipes de resgate, perícia e combate a incêndios. O ônibus havia partido de São Paulo (SP) e seguia viagem com destino ao estado de Sergipe.



De acordo com a corporação, a dinâmica do acidente foi confirmada por meio de laudos periciais, levantamentos técnicos realizados no local e depoimentos colhidos ao longo da investigação. Os elementos reunidos no inquérito sustentaram o indiciamento do condutor por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.



A partir de agora, caberá ao Ministério Público analisar o material produzido pela polícia e decidir sobre eventual oferecimento de denúncia à Justiça. O caso também será avaliado pelo Poder Judiciário, que dará prosseguimento aos trâmites legais.



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A BR-251 é uma das principais ligações rodoviárias entre o Sudeste e o Nordeste do país e frequentemente registra acidentes graves.