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ESTELIONATO

Falso servidor da Justiça aplica golpe e é indiciado pela Polícia Civil

Golpe aconteceu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Homem de 32 anos foi indiciado pela Polícia Civil por estelionato

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
25/06/2026 23:21

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Polícia Civil em Patos de Minas comandou investigações
Polícia Civil em Patos de Minas comandou investigações crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 32 anos que se passou por integrante da Justiça, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) após aplicar o golpe do falso servidor do Poder Judiciário em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

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A vítima, de 44 anos, sofreu prejuízo financeiro ao ser convencida a fazer uma transferência via Pix sob a promessa de receber valores de um processo judicial. O homem pode responder pelo crime de estelionato. 

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De acordo com a investigação, o suspeito agiu em conjunto com outros envolvidos, que entraram em contato com a vítima e se apresentaram falsamente como uma servidora do Juizado Especial e um promotor de Justiça. Para dar aparência de legitimidade à abordagem, o grupo utilizou informações reais de um processo judicial em nome da vítima.

Durante as ligações, os criminosos afirmaram que seria necessário o pagamento de uma taxa de R$ 1.150 para liberar os supostos valores. Induzida ao erro, a vítima realizou a transferência via Pix para a chave bancária indicada pelos golpistas, revelou a Polícia Civil. 

As investigações identificaram que a conta que recebeu o dinheiro estava em nome do homem de 32 anos, que foi indiciado por estelionato.

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A polícia finaliza o comunicado dizendo que o inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para as providências cabíveis. A instituição policial não esclareceu se as outras pessoas envolvidas no esquema foram identificadas e serão responsabilizadas. 

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