MG: polícia indicia 16 por fraudes no Detran em transferência de veículos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou 16 pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de fraudes em transferências de veículos e movimentações irregulares em sistemas ligados ao Detran-MG, em Ipatinga e outras cidades da Região do Vale do Rio Doce. Quatro despachantes investigados foram presos na última segunda-feira (18/5).

Segundo a corporação, os investigados devem responder por crimes como associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva e inserção de dados falsos em sistemas de informação.

As investigações apontaram indícios de irregularidades em mais de 200 processos de transferência de veículos e alterações cadastrais feitas sem cumprir as exigências previstas em lei. Entre as fraudes identificadas estão transferências de propriedade sem vistoria obrigatória, uso de documentos falsificados e mudanças fraudulentas de titularidade dos automóveis.

De acordo com o delegado Augusto Frade, as apurações indicam que o grupo era formado por despachantes e outros envolvidos que utilizavam acessos indevidos a sistemas oficiais para facilitar as fraudes. Durante a investigação, dezenas de pessoas foram ouvidas, incluindo suspeitos, testemunhas, servidores públicos e despachantes.

O inquérito reúne 19 volumes e mais de 7 mil páginas. Ao longo das investigações, a Polícia Civil realizou análises técnicas, levantamento de documentos e cumpriu mandados de busca e apreensão. Nas ações, foram recolhidos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais considerados importantes para a investigação do esquema.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro