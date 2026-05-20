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INVESTIGAÇÃO EM CURSO

MG: polícia indicia 16 por fraudes no Detran em transferência de veículos

Quatro despachantes já foram presos em Ipatinga. Polícia Civil apura mais de 200 transferências irregulares de veículos no Vale do Rio Doce

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
20/05/2026 18:28

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As informações foram passadas para a imprensa em uma coletiva realizada nesta quarta-feira (20/5)
Delegado Augusto Frade deu detalhes das investigações para a imprensa em coletiva realizada nesta quarta-feira (20/5) crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou 16 pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de fraudes em transferências de veículos e movimentações irregulares em sistemas ligados ao Detran-MG, em Ipatinga e outras cidades da Região do Vale do Rio Doce. Quatro despachantes investigados foram presos na última segunda-feira (18/5).

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Segundo a corporação, os investigados devem responder por crimes como associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva e inserção de dados falsos em sistemas de informação.

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As investigações apontaram indícios de irregularidades em mais de 200 processos de transferência de veículos e alterações cadastrais feitas sem cumprir as exigências previstas em lei. Entre as fraudes identificadas estão transferências de propriedade sem vistoria obrigatória, uso de documentos falsificados e mudanças fraudulentas de titularidade dos automóveis.

De acordo com o delegado Augusto Frade, as apurações indicam que o grupo era formado por despachantes e outros envolvidos que utilizavam acessos indevidos a sistemas oficiais para facilitar as fraudes. Durante a investigação, dezenas de pessoas foram ouvidas, incluindo suspeitos, testemunhas, servidores públicos e despachantes.

O inquérito reúne 19 volumes e mais de 7 mil páginas. Ao longo das investigações, a Polícia Civil realizou análises técnicas, levantamento de documentos e cumpriu mandados de busca e apreensão. Nas ações, foram recolhidos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais considerados importantes para a investigação do esquema.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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