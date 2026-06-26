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RESTRIÇÃO

BR-365 terá interdição parcial para obras no Norte de Minas; veja onde

Medida vale para veículos com Peso Bruto Total superior a 10 toneladas

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
26/06/2026 13:00 - atualizado em 26/06/2026 13:03

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Ponte da BR-365 sobre o Rio das Velhas, em Barra do Guaicuí, tem restrições à passagem de veículos de carga ampliadas por causa de problemas estruturais
Ao todo, cerca de 19 quilômetros da rodovia serão afetados pela restrição crédito: Aparício Mansur/divulgação

Um trecho da BR-365, no Norte de Minas, terá interdição parcial para a realização de obras na ponte sobre o Rio das Velhas. A restrição, determinada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), proíbe a circulação de veículos com Peso Bruto Total (PBT) superior a 10 toneladas entre os quilômetros 138,3 e 158 da rodovia, no trecho entre Pirapora e Várzea da Palma.

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A medida entrou em vigor nesta sexta-feira (26/6) e faz parte das obras de reforço estrutural da ponte, localizada no km 141,6 da BR-365. Ao todo, cerca de 19 quilômetros da rodovia serão afetados pela restrição.

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Segundo o DNIT, a limitação tem como objetivo impedir a circulação de veículos de carga e tráfego pesado durante a execução dos serviços, preservando a integridade da estrutura e garantindo a segurança dos usuários da rodovia, conforme recomendações técnicas.

Motoristas de veículos com Peso Bruto Total superior a 10 toneladas devem respeitar a sinalização implantada no trecho e buscar rotas alternativas, já que a passagem pela ponte está proibida para esse tipo de veículo.

A restrição no tráfego da ponte sobre o Rio das Velhas não é novidade. Nos últimos meses, o DNIT já havia limitado a circulação de veículos pesados no local em razão das condições estruturais da travessia, considerada uma das principais ligações da BR-365 no Norte de Minas.

Diante da nova restrição, a reportagem questionou o DNIT sobre o andamento das obras, quais intervenções estão sendo executadas na ponte, o prazo previsto para conclusão dos serviços e quando o tráfego de veículos pesados poderá ser totalmente liberado. Também perguntou se novas restrições serão necessárias durante a execução da obra.

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Até a publicação desta reportagem, o órgão não havia respondido aos questionamentos. O espaço permanece aberto para manifestação.

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