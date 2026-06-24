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RODOVIAS MINEIRAS

Duplicação de trecho da BR-365 começa nesta quarta (24/6)

Obras incluem 46 quilômetros no Triângulo Mineiro e devem ser concluídas somente em 2028; investimentos somam R$ 265 milhões

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
24/06/2026 14:34

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Trecho entre Patrocínio e Uberlândia começa obras de duplicação
Trecho entre Patrocínio e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, começa se duplicado a partir desta quarta (24/6) crédito: EPR Triângulo/Divulgação

O governo de Minas anunciou nesta quarta-feira (24/6) o início das obras de duplicação da BR-365, em trecho entre Patrocínio e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. No total são 46 quilômetros de obras. O anúncio foi feito pelo governador Mateus Simões (PSD).

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"Duas frentes de trabalho já começaram a atuar simultaneamente. Uma em Uberlândia, no trecho de 31 quilômetros, e outra em Patrocínio, no trecho de 15 quilômetros, totalizando 46 quilômetros de duplicação com investimento de R$ 265 milhões”, detalhou Simões.

A mudança ocorre em  dos principais corredores logísticos entre o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Segundo o governo, a parceria da Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais (Artemig) e a concessionária EPR Triângulo deve gerar 5 mil empregos. 

O projeto de duplicação inicial previa 36,1 quilômetros de obras na rodovia. Ele foi alterado em fevereiro deste ano, quando as partes do contrato de concessão converteram a última parcela da outorga em investimentos, estendendo a duplicação em 10,3 quilômetros. O total é dividido entre 5,6 quilômetros em Uberlândia e 4,7 em Patrocínio. 

A mudança permitiu acelerar as obras que devem ser concluídas em 2028. 

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Os novos recursos para a duplicação são de R$ 119 milhões, resultado da conversão da outorga e de ajustes no contrato. Essa quantia se soma aos R$ 146 milhões já previstos em contrato, totalizando cerca de R$ 265 milhões em investimentos somente nos trechos de duplicação da BR-365.

A reportagem aguarda resposta da EPR Triângulo Mineira com detalhes de como o serviço vai alterar o trânsito dos usuários. O espaço segue aberto a esclarecimentos.

Mudança nas rotinas dos moradores

Marcos Antônio Pereira, produtor rural da região, disse que as obras já afetam o transporte no local. “Já está acontecendo movimentação de máquinas e alterando o trânsito, que está sobrecarregado em Patrocínio”, afirmou.

O produtor afirma que a duplicação é um anseio de décadas dos moradores locais. Os pedidos da população são pela duplicação completa da rodovia, mas as primeiras mudanças já são benéficas. “A duplicação vai evitar grande parte dos acidentes, que acontecem na região com batidas frontais”, disse Pereira. 

O produtor rural participou de ato organizado no inicio do ano contra a instalação de pedágios, sem investimento a curto prazo na rodovia. O ato realizado em fevereiro reuniu moradores locais para reivindicar mudanças. "Essa manifestação acendeu um alerta para o governo com relação ao trecho de Patrocínio a Uberlândia", disse.

Os organizadores da manifestação também queriam chamar a atenção para os constantes acidentes com mortes na BR-365. “Todos os dias milhares de pessoas trafegam por uma rodovia marcada por abandono, insegurança e mortes. Vidas estão sendo perdidas e a sociedade não pode mais aceitar esse cenário de risco e negligência. Cansamos de pagar com vidas”, diz um trecho da convocação.

Eles cobraram de autoridades e da concessionária EPR Triângulo o cumprimento de promessas feitas quando da concessão do trecho entre Patrocínio e Uberlândia, entre elas a duplicação de trechos da rodovia.

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* Estagiária sob supervisora da subeditora Tetê Monteiro

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