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PERDEU OS FREIOS

Acidente inusitado: caminhão invade sítio e cai em piscina na Grande BH

Vítima sofreu traumatismo craniano leve; bombeiros precisaram conter cães agressivos para realizar o resgate

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/06/2026 06:18 - atualizado em 26/06/2026 07:16

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O proprietário do caminhão é o mesmo dono do sítio atingido pelo veículo
O proprietário do caminhão é o mesmo dono do sítio atingido pelo veículo crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um caminhão caiu dentro da piscina de um sítio ao perder o freio na noite dessa quinta-feira (25/6), no bairro Ipê Amarelo, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista, de 50 anos, ficou ferido.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 18h. O motorista estava na carroceria do veículo colocando placas de gesso quando, por motivos ainda desconhecidos, o caminhão perdeu os freios, atingiu um muro e despencou dentro da piscina da propriedade.

De acordo com informações preliminares, o proprietário do caminhão é o mesmo dono do sítio atingido pelo veículo. A vítima sofreu traumatismo craniano leve, contusões nos braços e nas pernas, além de escoriações no rosto. Mesmo ferido, o motorista conseguiu sair do caminhão, mas precisou de atendimento médico.

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Durante o resgate, dois cães que estavam na residência impediram a aproximação de moradores e das equipes de socorro. Por causa da agressividade dos animais, os bombeiros precisaram acessar o imóvel pelo terreno vizinho.

Após conterem os cães, os militares conseguiram prestar os primeiros socorros ao motorista, que foi encaminhado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

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As causas do acidente serão apuradas.

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