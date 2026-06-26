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Garimpo entra na mira da PF em operação contra crimes ambientais em Minas

Ação reúne PF, PM de Meio Ambiente, Ibama, ANM e Semad para combater extração irregular de minerais, além de desmatamento, queimadas e outros crimes

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Quéren Hapuque
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Repórter
26/06/2026 13:25

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O objetivo é reforçar a fiscalização e reprimir a extração ilegal de minerais, além de coibir infrações que provocam impactos aos recursos hídricos, à fauna, à flora
O objetivo é reforçar a fiscalização e reprimir a extração ilegal de minerais, além de coibir infrações que provocam impactos aos recursos hídricos, à fauna, à flora crédito: Reprodução/PFMG

garimpo clandestino passou a ser alvo de uma operação integrada das forças de segurança e de fiscalização ambiental no Sul de Minas Gerais. A ação, iniciada nessa quinta-feira (25/6), reúne a Polícia Federal (PF), a Polícia Militar de Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Agência Nacional de Mineração (ANM) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

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A operação ocorre nos rios Verde, Baependi e Aiuruoca, como parte da Operação Protetor dos Biomas, mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça em parceria com os governos estaduais para intensificar o combate ao garimpo irregular, desmatamento, queimadas e outros crimes ambientais.

 

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Segundo a Polícia Federal, o objetivo é reforçar a fiscalização e reprimir a extração ilegal de minerais, além de coibir infrações que provocam impactos aos recursos hídricos, à fauna, à flora e ao equilíbrio dos ecossistemas da região. As ações também buscam impedir atividades que comprometam a tranquilidade das comunidades rurais.

A PF destaca que a atuação conjunta dos órgãos amplia a capacidade de enfrentamento à criminalidade organizada ligada aos crimes ambientais e fortalece a proteção do patrimônio natural mineiro. A expectativa é que a integração entre as instituições contribua para garantir a preservação ambiental, a segurança nas áreas rurais e o desenvolvimento sustentável da região.

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Até o momento, os órgãos envolvidos não divulgaram o balanço da operação, como o número de fiscalizações, apreensões ou prisões realizadas. As ações seguem em andamento.

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