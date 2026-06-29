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BATIDA EM RODOVIA MINEIRA

MG-262: caminhão bate em carro, tomba e motorista morre preso às ferragens

No carro, havia dois ocupantes que ficaram com ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital. Cabine do caminhão ficou retorcida

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
29/06/2026 09:17

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Cabine do caminhão tombou e ficou retorcida devido ao impacto da batida. Acidente ocorreu na altura do km 10, na MG-262
Cabine do caminhão tombou e ficou retorcida devido ao impacto da batida. Acidente ocorreu na altura do km 10, na MG-262 crédito: CBMMG/Reprodução

O motorista de um caminhão, de 48 anos, morreu em um acidente envolvendo um carro na MG-262, em Ponte Nova, na Região Central de Minas Gerais, na noite desse domingo (28/6).

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Imagens compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) mostram a parte da frente do veículo tombada na rodovia. A cabine ficou retorcida.

Segundo o CBMMG, o acidente ocorreu por volta das 23h30, na altura do quilômetro 10, no Bairro São José. No caminhão, havia apenas o condutor, que ficou preso às ferragens e morreu no local.

Já no carro, um Volkswagen Polo, havia o motorista e uma mulher como passageira, de idades não divulgadas. Eles foram socorridos com ferimentos leves para o Hospital de Mariana.

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O trânsito ficou interditado nos dois sentidos para atendimento do acidente. Além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as polícias Civil (PC) e Militar (PM) atuaram na ocorrência.

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