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REGIÃO CENTRO-SUL

Casal é encontrado morto em apartamento no São Pedro, área nobre de BH

Idosos foram encontrados no imóvel de alto padrão pelo filho deles nesta terça (30/6); segundo a PM, Samu foi acionado para atender caso de agressão física

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/06/2026 17:46 - atualizado em 30/06/2026 18:12

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Com a identificação do autor e a coleta de provas materiais e testemunhais, a PCMG considerou o inquérito policial concluído
Segundo a polícia, filho do casal, que não mora no local, informou que encontrou a mãe na sala e o pai no quarto crédito: Reprodução/Pexels

Um casal foi encontrado morto dentro de um apartamento no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta terça-feira (30/6). As vítimas foram identificadas como Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inacio, de 76 anos, e Claudio Atala Inacio, de 75.

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Informações preliminares da Polícia Militar apontam que os dois eram moradores de um apartamento de alto padrão na Rua Padre Severino. Segundo a PM, o Samu foi acionado com a informação de que houve agressão física, mas, ao chegar ao local, os idosos já estavam mortos.

O filho deles, que não mora no local, informou que encontrou a mãe na sala e o pai no quarto. O último contato que ele teve com os pais foi nessa segunda-feira (29/6), pela manhã. Um outro parente disse à imprensa que há indícios de crime.

A movimentação na portaria do edifício foi grande. Imagens de câmeras de segurança irão apoiar a investigação do caso.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que uma equipe da perícia e rabecão foram acionados até o local na tarde de hoje, em razão de encontro de cadáver registrado no local.

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"A ocorrência se encontra em andamento, e outras informações poderão ser repassadas após o encerramento", disse a corporação.

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