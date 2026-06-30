Casal é encontrado morto em apartamento no São Pedro, área nobre de BH
Idosos foram encontrados no imóvel de alto padrão pelo filho deles nesta terça (30/6); segundo a PM, Samu foi acionado para atender caso de agressão física
compartilheSIGA
Um casal foi encontrado morto dentro de um apartamento no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta terça-feira (30/6). As vítimas foram identificadas como Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inacio, de 76 anos, e Claudio Atala Inacio, de 75.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Informações preliminares da Polícia Militar apontam que os dois eram moradores de um apartamento de alto padrão na Rua Padre Severino. Segundo a PM, o Samu foi acionado com a informação de que houve agressão física, mas, ao chegar ao local, os idosos já estavam mortos.
O filho deles, que não mora no local, informou que encontrou a mãe na sala e o pai no quarto. O último contato que ele teve com os pais foi nessa segunda-feira (29/6), pela manhã. Um outro parente disse à imprensa que há indícios de crime.
A movimentação na portaria do edifício foi grande. Imagens de câmeras de segurança irão apoiar a investigação do caso.
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que uma equipe da perícia e rabecão foram acionados até o local na tarde de hoje, em razão de encontro de cadáver registrado no local.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"A ocorrência se encontra em andamento, e outras informações poderão ser repassadas após o encerramento", disse a corporação.