Tempo seco coloca BH em alerta de baixa umidade até sexta (3/7)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Respirar pode ficar mais difícil nos próximos dias em Belo Horizonte. A capital mineira entrou em alerta para a baixa umidade relativa do ar, que deve atingir cerca de 30% no decorrer da tarde desta terça-feira (30/6), até as 18h de sexta-feira (3/7).

O aviso foi divulgado pela Defesa Civil municipal por causa da atuação de uma massa de ar seco sobre a cidade. A condição aumenta o risco de problemas respiratórios, desidratação e desconfortos provocados pelo tempo seco, exigindo atenção redobrada da população.

Recomendações

Para reduzir os impactos do tempo seco, a Defesa Civil orienta que a população:

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água no quarto;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Como receber os alertas

Os moradores da capital podem acompanhar os avisos da Defesa Civil. Além do canal oficial no WhatsApp, é possível receber mensagens gratuitas por SMS enviando o CEP da residência para o número 40199. O órgão também divulga alertas e recomendações pelas redes sociais e pelo canal oficial no Telegram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima