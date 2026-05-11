5 plantas ideais para o clima seco e quente do interior do Brasil

Manter um jardim vibrante em regiões quentes e com pouca chuva, como no interior do Brasil, pode parecer um desafio, mas a solução está na escolha certa das espécies. Com a seleção adequada, é possível criar um espaço verde e florido que exige pouca manutenção e se adapta perfeitamente ao clima seco.

Algumas plantas não apenas toleram, mas se desenvolvem com excelência sob o sol intenso e a baixa umidade, transformando o que seria um problema em uma vantagem. Elas são ideais para quem busca beleza sem a necessidade de regas constantes ou cuidados complexos.

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Conheça 5 plantas resistentes ao calor e à seca

Cacto Mandacaru: Símbolo do sertão brasileiro, o mandacaru é a representação da resistência. Ele armazena uma grande quantidade de água em seu caule, o que permite sobreviver a longos períodos de estiagem. Além da sua força, ele oferece um visual escultural e imponente ao jardim. Para cultivá-lo, basta garantir um local com sol pleno e solo bem drenado.

Rosa do Deserto: Com um caule grosso que funciona como um reservatório de água e flores de cores exuberantes, a rosa do deserto é uma escolha popular. Ela adora o sol e precisa de pouquíssima água para florescer. O principal cuidado é evitar o excesso de umidade nas raízes, que pode causar apodrecimento. Um vaso com boa drenagem é fundamental para o seu sucesso.

Bougainvillea (Primavera): Conhecida pela explosão de cores vibrantes, a bougainvillea é uma trepadeira que ama o calor. Suas estruturas coloridas, que muitos confundem com flores, são na verdade brácteas que protegem as pequenas flores brancas em seu interior. Quanto mais sol ela recebe, mais intensa e abundante é a sua floração, sendo perfeita para muros, pergolados e cercas.

Espada-de-São-Jorge: Esta é uma das plantas mais resistentes que existem. A espada-de-são-jorge tolera tanto o sol pleno quanto a sombra parcial e requer regas muito espaçadas. Suas folhas verticais e rígidas criam um efeito visual moderno e elegante, além de ser conhecida por purificar o ar. É uma ótima opção para canteiros ou vasos, tanto em áreas externas quanto internas.

Lavanda: Além de perfumar o ambiente, a lavanda é uma planta de origem mediterrânea, acostumada a solos secos e muito sol. No entanto, é importante observar que ela prospera em climas com verões quentes e invernos mais amenos, sendo mais indicada para regiões do Sul ou áreas de altitude do Sudeste. Ela não se adapta bem ao calor intenso e constante durante todo o ano. O segredo para seu cultivo é um solo com excelente drenagem, pois não tolera raízes encharcadas, e a rega deve ser feita apenas quando a terra estiver completamente seca.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.