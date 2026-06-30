Supermercado é assaltado por 'gangue da marcha a ré' em BH
Administração do estabelecimento informou que itens foram levados, mas não houve feridos nem impacto no funcionamento
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Uma unidade do Supermercados BH localizada no Bairro Cinquentenário, na região Oeste de Belo Horizonte, foi arrombada e assaltada pela "gangue da marcha a ré", na madrugada desta terça-feira (30/6). Em nota, o estabelecimento confirmou o caso.
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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o ocorrido foi registrado na Rua Júlio de Castilho. Conforme o registro policial, o grupo chegou ao local, posicionou o veículo na frente do estabelecimento e, de ré, arrombou a porta do supermercado.
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Os suspeitos são chamados de 'gangue da marcha a ré' porque utilizam carros para arrombar as portas de lojas durante a madrugada e levar os produtos.
O sistema de alarmes da loja foi acionado, mas os suspeitos conseguiram furtar diversos produtos antes de fugir. Até o momento, ninguém foi preso.
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Em comunicado, o Supermercados BH confirmou que houve um arrombamento na unidade. "Alguns itens foram furtados e a ocorrência não deixou feridos nem impactou o funcionamento da loja, que opera normalmente. As medidas cabíveis já foram adotadas e o caso segue sob apuração das autoridades".