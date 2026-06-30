Supermercado é assaltado por 'gangue da marcha a ré' em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma unidade do Supermercados BH localizada no Bairro Cinquentenário, na região Oeste de Belo Horizonte, foi arrombada e assaltada pela "gangue da marcha a ré", na madrugada desta terça-feira (30/6). Em nota, o estabelecimento confirmou o caso.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o ocorrido foi registrado na Rua Júlio de Castilho. Conforme o registro policial, o grupo chegou ao local, posicionou o veículo na frente do estabelecimento e, de ré, arrombou a porta do supermercado.

Os suspeitos são chamados de 'gangue da marcha a ré' porque utilizam carros para arrombar as portas de lojas durante a madrugada e levar os produtos.

O sistema de alarmes da loja foi acionado, mas os suspeitos conseguiram furtar diversos produtos antes de fugir. Até o momento, ninguém foi preso.

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Em comunicado, o Supermercados BH confirmou que houve um arrombamento na unidade. "Alguns itens foram furtados e a ocorrência não deixou feridos nem impactou o funcionamento da loja, que opera normalmente. As medidas cabíveis já foram adotadas e o caso segue sob apuração das autoridades".