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VERDE E AMARELO

Decoração de rua do Cabana vira atração na Copa do Mundo

Foram cerca de duas semanas para concluir a decoração, que contou com o apoio dos comerciantes e a participação de moradores do aglomerado

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
05/07/2026 17:01 - atualizado em 05/07/2026 17:01

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Principais ruas do aglomerado estão todas enfeitadas de verde e amarelo
Principais ruas do aglomerado estão todas enfeitadas de verde e amarelo crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

A rua Sete de Setembro, no Bairro Cabana, região Oeste de Belo Horizonte, foi toda enfeitada com fitas plásticas representando bandeiras da Copa do Mundo. O logradouro, que leva a data da Independência do Brasil, virou atração turística no aglomerado, que reúne cerca de 70 mil moradores, e também ponto de concentração de torcedores, esperançosos pela quebra do jejum de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo.

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A faxineira Adriana Silva, 51 anos, disse que nunca viu uma decoração tão bonita. Segundo ela, a expectativa como resultado final era grande ao longo da semana, mas valeu a pena todo esforço. Nascida no Rio de Janeiro, mas morando no Cabana há dez anos, ela conta que nunca viu na capital fluminense tanta animação com um Mundial, como no Cabana. "As pessoas daqui são muito boas e está todo mundo muito animado com a vitória."

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Para a faxineira Adriana Silva, a decoração é a mais bonita que já viu
Para a faxineira Adriana Silva, a decoração é a mais bonita que já viu Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

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