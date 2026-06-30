Muito além do álbum: troca de figurinhas da Copa aproxima gerações em BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Em ano de Copa do Mundo, montar o álbum de figurinhas vira febre não apenas entre os pequenos, mas entre pessoas de todas as idades. Estabelecimentos, praças e shoppings se mobilizaram para receber multidões para trocar figurinhas.

Tradicionalmente produzido pela Panini, a edição deste ano conta com 980 figurinhas que podem ser encontradas em pacotinhos, além de 14 exclusivas da Coca-Cola. A estimativa é que cada álbum completo saia a, no mínimo, R$ 1.005,00, mas é improvável que o colecionador consiga todas as figurinhas sem repetir. Por isso, a troca de figurinhas é tão importante.

Os pontos de troca se transformam em locais de interação e coletividade. Em Belo Horizonte, as praças e parques — principalmente as que ainda tem uma banca de jornal — têm lugar de destaque para os colecionadores. É o caso da Barragem Santa Lúcia, no bairro de mesmo nome, Região Centro-Sul da capital.

Ali, todo fim de semana, o espaço em frente à Banca República do Líbano fica repleto de fãs trocando seus cromos repetidos. Frequentador assíduo do local durante a Copa do Mundo, o contador Joaquim Pinto, de 66 anos, conta que vai acompanhado da mulher e das duas filhas e perde até a hora se divertindo com as interações.

“Eu acho ótimo, facilita que as pessoas completem o álbum sem ter tantos gastos. Eu me divirto bastante, interajo com a garotada. Eu adoro estar nesse meio. Você se diverte, brinca, fica ansioso. Enquanto você não completa o álbum você não quer parar", afirma Joaquim.

Ele começou a montar álbuns da Copa quando ainda eram figurinhas de chicletes. Parou por um tempo e voltou em 2006, tendo completado todos os álbuns desde então: “Enquanto eu tiver condições eu vou colecionar”.

O contador relata que no último domingo (28/6) presenciou uma cena interessante. Um rapaz precisava de apenas uma figurinha para completar o álbum e um menino de cerca de 10 anos, sem nenhum parentesco, ajudou-o a procurar quem teria o cromo faltante. O garoto trocou a figurinha com Joaquim para poder repassar ao rapaz. De surpresa, este rapaz deu uma figurinha Legend dourada, que é muito rara, para o menino como sinal de gratidão. Feliz da vida, o garoto saiu correndo para mostrar aos amigos.

Outro ponto que chamou a atenção de Joaquim foi que, cada vez que alguém completava o álbum, toda a praça comemorava e batia palmas. Esse clima de união é o que faz Izabel Alves, esposa de Joaquim, acompanhar o marido na troca de figurinhas.

“Adoro acompanhar eles. Eu acho muito bacana porque as pessoas se juntam e não vejo ninguém preso no celular. Eu vou mais para ver como uma Copa, uma coleção de figurinhas, reúne tanta gente. Eu vejo crianças com os pais e avós, adolescentes com o mesmo propósito, acho o maior barato”, declara Izabel.

Troca de figurinha ao estilo mineiro

A empolgação para completar o álbum de figurinhas foi a chave para a cafeteria Pão de Queijo Canastra, com unidades no Padre Eustáquio e no Buritis, fazer um evento de troca de cromos todo domingo. Uma das sócias da empresa familiar, Bruna Lara, conta que a ideia surgiu do sobrinho, Homero, de 11 anos.

Troca de figurinha na cafeteria Pão de Queijo Canastra Arquivo Pessoal

“Tipicamente a gente já faz alguns eventos como oficinas infantis, temos encarte para as crianças colorirem pão de queijo. Aí, o Homero, que ajuda a gente no caixa, falou: "vocês precisam fazer um evento de figurinhas, porque meus amigos da escola querem trocar’”, relembra Lara. É superinteressante porque a gente acha que é só criança que gosta e, pelo contrário, tem muito adulto envolvido, acaba virando um encontro da comunidade do bairro”, completa.

Na cafeteria, a troca se une a outra paixão mineira: o pão de queijo. Bruna diz que um cardápio especial para a Copa foi desenvolvido para o período da competição, com pães de queijo com recheios temáticos do Brasil, Alemanha, Argentina, México e França. A receita temática brasileira deu tão certo que entrará para o menu fixo das lojas.

Ela diz ainda que os eventos ajudaram a divulgar o negócio, uma vez que pessoas passaram a conhecer a cafeteria por causa da troca de figurinhas. Os clientes antigos também embarcam na onda. “Tem um cliente idoso assíduo que chegou aqui com uma caixa e a gente ficou brincando com ele porque ele tinha mais figurinha que todo mundo. E quando ele chegou todo mundo ficou impressionado. É superlegal”, conta a empresária.

Figurinha para todos

Entretanto, nem todos têm condições de arcar com os custos da coleção. Pensando nisso, dois amigos criaram o Projeto Figurinha Para Todos, que coleta doações de figurinhas dos colecionadores e as repassam para crianças carentes.

O projeto nasceu em São Paulo durante a Copa do Mundo do Qatar, em 2022, como um projeto escolar dos amigos Allan Gora Cohen e Felipe Len. Allan conta que um dia, ele e seus irmãos pediram a uma pessoa que trabalhava em sua casa para comprar pacotes de figurinhas. Junto, veio um álbum.

“A gente ofereceu o álbum para essa pessoa que comprou os pacotinhos. Aí, ele falou: ‘Eu adoraria, mas infelizmente eu não consigo porque o preço de dois pacotinhos é equivalente a um litro de leite’. Na época ele tinha uma filha pequena. Foi um choque para nós e a gente decidiu que precisava fazer alguma coisa”, lembra.

Projeto Figurinha Para Todos leva kits de álbum e figurinhas para crianças carentes Projeto Figurinha Para Todos Allan Gora Cohen e Felipe Len, idealizadores do Projeto Figurinha Para Todos Projeto Figurinha Para Todos Projeto Figurinha Para Todos leva kits de álbum e figurinhas para crianças carentes Projeto Figurinha Para Todos Voltar Próximo

Allan então entrou com a ideia e Felipe com o tino para o Marketing e fizeram um vídeo para arrecadar figurinhas que chegou a 30 mil visualizações somente no Instagram. Ao todo, conseguiram arrecadar cerca de 157 mil figurinhas, que foram doadas para quase 650 alunos de 12 instituições.

Nesta Copa, o projeto foi expandido para outras cinco cidades além de São Paulo: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Curitiba. “Na primeira entrega deste ano a gente foi em uma escolinha de futebol e lá a gente entregou para 34 crianças. Uma delas falou que era o primeiro pacotinho da vida que ele tava abrindo. É muito legal ver essa reação, porque é uma coisa que talvez essas crianças queriam muito fazer, mas infelizmente os pais não conseguiam comprar por conta do valor. É muito gratificante ver essa felicidade delas”, declara Allan.

Allan diz que até a semana passada já foram arrecadadas 70 mil figurinhas e mais de mil álbuns. 70 instituições se inscreveram para receber as doações. “Enquanto a gente estiver recebendo figurinha, a gente vai direcionando para as instituições. Queremos atender o máximo de crianças possível, então quanto mais figurinha chegar, mais vamos conseguir ajudar”, afirma Allan.

Em Belo Horizonte um dos pontos de doação é na Banca República do Líbano, na barragem Santa Lúcia. No local há uma urna para depósito das figurinhas.

Pontos de troca de figurinhas em BH

Banca República do Líbano

Endereço: Av. Artur Bernardes 565, Santa Lúcia – Belo Horizonte

O movimento é maior aos sábados e domingos

Cafeteria Pão de Queijo Canastra - Unidade Padre Eustáquio

Endereço: Rua Coronel José Benjamim, 704 – Padre Eustáquio

Horário: 10h às 12h30 aos domingos

Cafeteria Pão de Queijo Canastra - Unidade Buritis

Endereço: Rua Rubens Caporali Ribeiro, 836 – Loja 08 - Buritis

Horário: 10h às 12h30 aos domingos

Banca do Rildo

Endereço: Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1341 - Planalto

Mineirão

Bomboniere Museu do Futebol

Endereço: Av. Coronel Oscar Paschoal, s/n - Pampulha

Funcionamento durante toda a semana

(Fins de semana costumam ser mais movimentados)

Panini Point

- Avenida Cristóvão Colombo, 50 - Savassi

- Rua dos Tupis, 337 - loja T58 - Centro

- Rua Jornalista Djalma Andrade, 333 - loja 104 - Belvedere

- Av. Cristiano Machado, 4000 - União

Minas Shopping

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4000 - União

Shopping Cidade

Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro

BH Shopping

Endereço: BR-356, 3049 - Belvedere

Diamond Mall

Endereço: Av. Olegário Maciel, 1600 - Santo Agostinho

Boulevard Shopping

Endereço: Av. dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia

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Shopping Del Rey

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha