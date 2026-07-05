Assine
overlay
Início Gerais
COPA DO MUNDO

Bar mais antigo de BH reúne torcida do Brasil para jogo contra Noruega

Movimento aumenta em dias de jogos e muitos clientes comparecem regularmente para acompanhar as partidas no local

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
05/07/2026 17:13 - atualizado em 05/07/2026 17:13

compartilhe

SIGA
×
Tradição de reunir torcedores no bar começou na década de 1990
Tradição de reunir torcedores no bar começou na década de 1990 crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

Torcedores se reúnem no Bar do Orlando, no Bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, para acompanhar a partida entre Brasil e Noruega. Fundado em 1919, o estabelecimento é considerado um dos mais antigos da cidade e mantém a tradição de transmitir jogos da seleção brasileira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Antes do início da partida, o público já ocupava mesas e o entorno do bar. A maioria dos presentes vestia camisetas nas cores da seleção e acompanhava a preparação para a transmissão.

Leia Mais

De acordo com Orlando Júnior, conhecido como Orlandinho e filho do proprietário, a expectativa entre os frequentadores é de vitória do Brasil. Ele aposta em um placar de 3 a 0 para a seleção.

Ele afirma que o movimento aumenta em dias de jogos e que muitos clientes comparecem regularmente para acompanhar as partidas no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o proprietário, a tradição de reunir torcedores começou na década de 1990, quando frequentadores se organizaram para adquirir uma televisão e viabilizar as transmissões. Desde então, o espaço passou a funcionar como ponto de encontro em dias de jogos da seleção.

Tópicos relacionados:

bh brasil do selecao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay