Bar mais antigo de BH reúne torcida do Brasil para jogo contra Noruega

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Torcedores se reúnem no Bar do Orlando, no Bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, para acompanhar a partida entre Brasil e Noruega. Fundado em 1919, o estabelecimento é considerado um dos mais antigos da cidade e mantém a tradição de transmitir jogos da seleção brasileira.



Antes do início da partida, o público já ocupava mesas e o entorno do bar. A maioria dos presentes vestia camisetas nas cores da seleção e acompanhava a preparação para a transmissão.



De acordo com Orlando Júnior, conhecido como Orlandinho e filho do proprietário, a expectativa entre os frequentadores é de vitória do Brasil. Ele aposta em um placar de 3 a 0 para a seleção.

Ele afirma que o movimento aumenta em dias de jogos e que muitos clientes comparecem regularmente para acompanhar as partidas no local.



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Segundo o proprietário, a tradição de reunir torcedores começou na década de 1990, quando frequentadores se organizaram para adquirir uma televisão e viabilizar as transmissões. Desde então, o espaço passou a funcionar como ponto de encontro em dias de jogos da seleção.