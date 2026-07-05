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ATROPELAMENTO

Homem perde controle do carro, invade pizzaria e atropela clientes em Minas

O caso ocorreu na noite desse sábado (4/7), em uma pizzaria de Montes Claros, no Norte de Minas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/07/2026 09:05 - atualizado em 05/07/2026 09:06

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Motorista invade pizzaria e atropela clientes no norte do estado
Motorista invade pizzaria e atropela clientes no Norte do estado crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um homem de 41 anos perdeu o controle de um Fiat Uno Mille, invadiu uma pizzaria e atropelou clientes do estabelecimento na noite desse sábado (4/7), no Bairro Lourdes, em Montes Claros, no Norte de Minas.

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 22h. No local, os militares prestaram atendimento a uma mulher de 23 anos, que estava consciente e orientada, mas reclamava de dores por todo o corpo.

Após os primeiros socorros, a vítima foi imobilizada conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar e encaminhada ao Hospital Universitário para avaliação médica.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde de outras vítimas atingidas.

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A Polícia Militar esteve no local e assumiu a ocorrência.

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