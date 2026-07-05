Homem perde controle do carro, invade pizzaria e atropela clientes em Minas

Um homem de 41 anos perdeu o controle de um Fiat Uno Mille, invadiu uma pizzaria e atropelou clientes do estabelecimento na noite desse sábado (4/7), no Bairro Lourdes, em Montes Claros, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 22h. No local, os militares prestaram atendimento a uma mulher de 23 anos, que estava consciente e orientada, mas reclamava de dores por todo o corpo.

Após os primeiros socorros, a vítima foi imobilizada conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar e encaminhada ao Hospital Universitário para avaliação médica.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde de outras vítimas atingidas.

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A Polícia Militar esteve no local e assumiu a ocorrência.