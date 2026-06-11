Menina de 2 anos morre atropelada por caminhão de lixo em Bom Despacho

Uma menina de dois anos morreu depois de ser atropelada por um caminhão de coleta de lixo na manhã desta quinta-feira (11/6), em Bom Despacho, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 7h15. A criança sofreu ferimentos gravíssimos e foi levada às pressas para atendimento médico, mas não resistiu. O motorista do veículo, de 52 anos, foi detido pela Polícia Militar. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da tragédia.

Segundo informações da PM, a menina estava acompanhada por um familiar e seguia para a escola quando atravessou repentinamente a rua. Nesse momento, ela passou por trás de um caminhão de coleta de lixo que realizava uma manobra em marcha à ré.

Com o impacto, a criança sofreu traumatismo cranioencefálico grave, com fratura exposta. Conforme relatos registrados na ocorrência, o veículo também teria passado sobre as pernas da vítima.

O socorro foi imediato. A menina foi levada às pressas pelo pai para a Santa Casa de Bom Despacho, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia. O motorista do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro e acabou detido. Inicialmente, havia a suspeita de consumo de bebida alcoólica, mas, segundo informações repassadas posteriormente pela corporação, o resultado apontou índice compatível apenas com infração administrativa, sem configuração de crime de trânsito relacionado à embriaguez.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local para levantar informações que possam esclarecer a dinâmica do acidente.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Bom Despacho lamentou a tragédia, manifestou solidariedade aos familiares e informou que prestará assistência à família neste momento de luto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Neste momento de profunda dor, nos unimos em solidariedade aos familiares, amigos e toda a comunidade escolar", afirmou a administração municipal. A prefeitura também desejou força aos parentes da menina diante da perda e reforçou que acompanhará a família oferecendo o suporte necessário.