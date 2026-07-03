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VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

BH: homem sem CNH atropela e mata na Antônio Carlos, foge e mãe é levada

Vítima foi atingida na faixa de pedestres próximo à estação São Francisco do Move; condutor abandonou o veículo e é procurado

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/07/2026 08:31

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Avenida Antônio Carlos já teve mais árvores
Vítima morreu atropelada na Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte - (Imagem ilustrativa) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Um homem de aproximadamente 35 anos morreu atropelado na madrugada desta sexta-feira (3/7), na Avenida Antônio Carlos, na altura do bairro São Francisco, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida enquanto atravessava a faixa de pedestres nas proximidades da estação São Francisco do Move.

O motorista, um jovem de 25 anos que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), abandonou o veículo nas proximidades do local do acidente e fugiu antes da chegada dos policiais.

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A mãe do condutor, proprietária do automóvel, compareceu ao local da ocorrência e foi conduzida à delegacia por, em tese, entregar a direção do veículo a uma pessoa não habilitada.

Até o momento, o filho dela não havia sido localizado.

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A perícia esteve no local para realizar os trabalhos técnicos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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