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HOMICÍDIO

Jovem é esfaqueado e morre atropelado em rodovia na Grande BH

Vítima de 19 anos foi encontrada na MG-040 com múltiplas perfurações; testemunhas viram um carro deixando o local em alta velocidade

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/06/2026 06:11 - atualizado em 18/06/2026 07:02

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Sem cnh, motociclista derruba garupa para fugir da PM e é baleado
O corpo foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Ibirité crédito: Divulgação/PMMG

Um jovem de 19 anos morreu na noite dessa quarta-feira (17/6), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao ser esfaqueado e, em seguida, atropelado na MG-040.

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Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h55. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída às margens da rodovia e sem documentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada.

Durante o atendimento, a médica constatou que o jovem apresentava múltiplas perfurações provocadas por faca, na região do tórax e do ombro. Apesar das tentativas de reanimação dentro da ambulância, a morte foi confirmada.

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O corpo foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Ibirité. Posteriormente, a vítima foi identificada. Em contato com os policiais, a mãe informou que o filho não morava com ela, mas com a avó.

Segundo a mulher, o jovem vinha sofrendo ameaças de morte de pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região. Testemunhas relataram à PM que viram um Renault Kwid deixando o local em alta velocidade após o atropelamento.

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A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias do homicídio e do atropelamento. Até o momento, ninguém foi preso.

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