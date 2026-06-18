Jovem é esfaqueado e morre atropelado em rodovia na Grande BH

Um jovem de 19 anos morreu na noite dessa quarta-feira (17/6), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao ser esfaqueado e, em seguida, atropelado na MG-040.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h55. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída às margens da rodovia e sem documentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada.

Durante o atendimento, a médica constatou que o jovem apresentava múltiplas perfurações provocadas por faca, na região do tórax e do ombro. Apesar das tentativas de reanimação dentro da ambulância, a morte foi confirmada.

O corpo foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Ibirité. Posteriormente, a vítima foi identificada. Em contato com os policiais, a mãe informou que o filho não morava com ela, mas com a avó.

Segundo a mulher, o jovem vinha sofrendo ameaças de morte de pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região. Testemunhas relataram à PM que viram um Renault Kwid deixando o local em alta velocidade após o atropelamento.

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A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias do homicídio e do atropelamento. Até o momento, ninguém foi preso.