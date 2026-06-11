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Idoso entra na frente de carro e é atropelado no Sul de Minas

Vítima de 80 anos foi levada ao Hospital Samuel Libânio com ferimentos leves. Motorista prestou socorro

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Magson Gomes/Especial para o EM
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11/06/2026 16:27 - atualizado em 11/06/2026 19:57

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Flagrante: Idoso entra em frente carro e acaba atropelado no Sul de Minas
Idoso entra em frente carro e acaba atropelado no Sul de Minas crédito: CIDS

Um idoso de 80 anos ficou ferido após ser atropelado no Bairro Santo Antônio, em Pouso Alegre, Sul de Minas, na manhã dessa terça-feira (9/6). O atropelamento aconteceu na Rua Jacinta Ferreira da Silva e foi flagrado por câmeras de monitoramento municipal.

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O vídeo mostra o idoso entrando repentinamente na frente do carro. O motorista não conseguiu frear para evitar o atropelamento. Ele permaneceu no local e prestou os primeiros socorros até a chegada da Polícia Militar.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), o homem teve ferimentos leves e disse que não se lembrava do que aconteceu. Ele foi encaminhado pela ambulância até o Complexo Hospitalar Samuel Libânio. 

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*Com informações do jornalista Iago Almeida

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