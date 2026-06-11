Campanha de doação falsa para criança de 3 anos termina em prisões em MG

Duas mulheres foram presas na manhã de terça-feira (9/6) depois de pedirem doações nas ruas de Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. Elas carregavam cartazes pedindo ajuda para uma criança de três anos que realizaria uma suposta cirurgia devido a um problema grave de saúde. As investigações apontaram que a campanha era falsa, e que as mulheres não tinham vínculo com a criança.

A abordagem ocorreu às 11h26 na avenida Major Gote, no Bairro Cônego Getúlio. Inicialmente, a Polícia Militar viu a suspeita de 19 anos com cartazes em frente a uma casa lotérica onde recebia doações de pessoas em dinheiro e em pix para custear uma cirurgia de R$ 100 mil reais para a criança.

Ao ser questionada sobre seu vínculo com o menor, a mulher ela disse que se tratava do irmão dela. No entanto, ela se contradisse durante a abordagem e afirmou ser uma conhecida da família e o garoto, filho de uma amiga. A família da criança seria de Montes Claros, no Norte de Minas, e a mãe estaria em Patos de Minas.

Os oficiais acompanharam a jovem até o local em que a mãe do menor se encontrava. Ela foi encontrada também portando cartazes sobre a doença da criança.

A Polícia Militar verificou que a criança não tinha uma doença que justificasse os pedidos de doação e deram voz de prisão às suspeitas por estelionato.

A PM identificou dois homens de 35 e 45 anos que, juntos doaram 25 reais, recuperados na prisão. Os cartazes foram apreendidos e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

A corporação informou que as prisões por estelionato foram ratificadas. As suspeitas estão no sistema prisional e a investigação do caso continua.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima