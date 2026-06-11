Assine
overlay
Início Gerais
ESTELIONATO

Campanha de doação falsa para criança de 3 anos termina em prisões em MG

Dupla de criminosas agiu nas ruas de Pato de Minas e aceitava doações em dinheiro e pix

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
11/06/2026 16:06

compartilhe

SIGA
×
A história contada era que a criança de 3 anos tinha um problema grave de saúde e necessitava de uma cirurgia de R$100 mil reais.
A história contada era que a criança de 3 anos tinha um problema grave de saúde e necessitava de uma cirurgia de R$ 100 mil reais crédito: Pexels

Duas mulheres foram presas na manhã de terça-feira (9/6) depois de pedirem doações nas ruas de Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. Elas carregavam cartazes pedindo ajuda para uma criança de três anos que realizaria uma suposta cirurgia devido a um problema grave de saúde. As investigações apontaram que a campanha era falsa, e que as mulheres não tinham vínculo com a criança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A abordagem ocorreu às 11h26 na avenida Major Gote, no Bairro Cônego Getúlio. Inicialmente, a Polícia Militar viu a suspeita de 19 anos com cartazes em frente a uma casa lotérica onde recebia doações de pessoas em dinheiro e em pix para custear uma cirurgia de R$ 100 mil reais para a criança. 

Ao ser questionada sobre seu vínculo com o menor, a mulher ela disse que se tratava do irmão dela. No entanto, ela se contradisse durante a abordagem e afirmou ser uma conhecida da família e o garoto, filho de uma amiga. A família da criança seria de Montes Claros, no Norte de Minas, e a mãe estaria em Patos de Minas.

Os oficiais acompanharam a jovem até o local em que a mãe do menor se encontrava. Ela foi encontrada também portando cartazes sobre a doença da criança.

Leia Mais

A Polícia Militar verificou que a criança não tinha uma doença que justificasse os pedidos de doação e deram voz de prisão às suspeitas por estelionato.

A PM identificou dois homens de 35 e 45 anos que, juntos doaram 25 reais, recuperados na prisão. Os cartazes foram apreendidos e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

A corporação informou que as prisões por estelionato foram ratificadas. As suspeitas estão no sistema prisional e a investigação do caso continua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

estelionato golpe patos-de-minas policia-civil policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay